Fredning: Lodsejere står til at modtage 7,8 millioner kr.

De 47 lodsejere, der vil blive berørt af en kommende fredning af Stevns Klint, tilbydes nu en samlet erstatning på 7.786.035 kroner for de tab, som de vil lide. Beløbet er summen af de enkelte matriklers erstatninger, sådan som Vurderingsstyrelsen har fastsat dem efter en gennemgang af hele Trampestiens forløb mellem Rødvig og Bøgeskov Havn. Styrelsen har i to omgange været på besigtigelse langs Stevns Klint og lister beløbet for hver enkelt ejendom op i et bilag til det høringsbrev, som Miljø- og Fødevareklagenævnet i mandags sendte ud til alle berørte parter i fredningssagen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her