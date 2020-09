Freden sænkede sig over den lukkede kirke i Strøby

Der blev ikke sunget på valgforsamlingen i Strøby Kirkelade tirsdag aften, hvor 33 sognebørn var mødt op for at sammensætte menighedsrådet for den kommende fire års-valgperiode. Men hvis de havde sunget, kunne de passende have istemt B.S. Ingemanns aftensalme: Fred hviler over land og by.