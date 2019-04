Se billedserie Frank Sten Larsen har 25 års jubilæum med hans og hustruen, Charlottes virksomhed: Stevns Entreprenørservice. Og senere på året fylder han 50 år, så det er et begivenhedsrigt år, den entreprenante stevnsbo har gang i. Ja faktisk nu vi er i gang, så skal datteren også snart giftes. Foto: Erik Nielsen

Frank sætter gang i en masse ting

Stevns - 30. april 2019 kl. 14:11 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Interviewaftalen på Ærtebjergvej bliver en smule forsinket, da Frank Sten Larsen lige er ude hos en kunde og levere noget grus i én af de store, nye lastbiler fra Stevns Entreprenørservice. Cirka et kvarter over tre kan man høre nogle tunge bildæk i gruset, og et lastbilhorn, der bliver brugt på en friskfyragtig måde for at signalere: her kommer jeg.

Og det gør han så. Med et stort drenget smil på læberne og den venstre underarm hvilende ud af det nedrullede vindue. Forsinkelsen er tilgivet - man kan slet ikke lade være med sådan en entré.

Opstarten

Det hele startede i Lille Heddinge som Stevns Tele- og Mobilcenter. Det lyder ikke så meget af entreprenørvirksomhed - hvilket det heller ikke var.

- Selvom det intet havde med hinanden at gøre, så gik der ikke to måneder før jeg havde købt min første gravemaskine, og derfra gik det bare slag i slag, husker Frank Sten Larsen tilbage, der allerede i 15-års-alderen gik rundt og sagde, at han skulle være entreprenør, hvis nogen spurgte ham.

Det lå dog ikke i kortene, at den skoletrætte knægt skulle »blive til noget« i den retning, hvilket han også tydeligt husker, at en sagsbehandler på kommunen fortalte ham.

- Men det skulle hun da ikke bestemme, så det gjorde mig bare endnu mere opsat, som han siger.

For 25 år siden besluttede han at gå sine egne veje. Det var også dengang, der skulle etableres målerbrønde over alt på halvøen, og det havde han luret.

- Jeg gravede morgen, middag og aften. Jeg gravede nærmest døgnet rundt, husker Frank Larsen tilbage på tiden i 1994, da Stevns Entreprenørservice så dagens lys på Ryttervej i Lille Heddinge.

Der gik dog ikke lang tid før Frank Larsen manglede plads - allerede i 1997 flyttede virksomheden til Lyderslev Bygade - og ja her blev pladsen også hurtig trang, så da muligheden bød sig flyttede de ind på den nedlagte landbrugsejendom på Ærtebjergvej 19.

Her bor Stevns Entreprenørservice den dag i dag - men også her er pladsen nu ved at være trang.

- Vi kan ikke udvide mere her. Heldigvis er maskinerne i brug det meste af tiden for, hvis de alle skal hjem på én gang, så skal de stables, siger Frank Larsen.

Han har tænkt på at flytte Stevns Entreprenørservice til Køge. Både af den årsag, men lige så meget fordi, at hovedparten af virksomhedens arbejde foregår i Københavnsområdet, og det giver visse udfordringer med hensyn til transport ud af kommunen.

Virksomheden er også baseret på maskinudlejning - både til private og andre entreprenører. Men han bygger nu virksomheden på to andre grene også - nemlig vognmandsdelen og så er han også autoristeret kloakmester.

I øjeblikket har han cirka 10 ansat mere eller mindre fast, 50 maskiner til at »sidde på« samt otte lastbiler.

Hoppeborgene

For nogle år siden begyndte han og konen, Charlotte, også at udleje hoppeborge og andet legeudstyr. Den del af virksomheden er med tiden blevet en vigtig del af forretningen og har ført til opkøb to andre virksomheder ud i legeudstyr.

- Hoppehalløjet blev sådan set til i en stor brandert. Vi havde selv lejet en oppustelig boksering til en sommerfest - der opstod ideen til at tage det med ind, og det har udviklet sig lige siden, siger Frank Larsen, der også har fået nogle økonomiske lussinger under vejs.

De har dog ikke været større end, at hans økonomiske snusfornuft har reddet Stevns Entreprenørservice igennem.

- I mange år købte jeg ikke noget, før jeg havde pengene. I dag leaser vi 45 procent af vores materiel, men jeg har stadig den filosofi, at vi skal eje 55 procent.

Bager-eventyr

Frank Sten Larsen nåede også at investere i bagerbutik på Nytorv i Store Heddinge tilbage i 2016, inden han solgte den på ny året efter.

- Det var sjovt at gå op i noget helt andet. Og jeg ved godt man ikke skal sige, at man tjener penge her på Stevns, men det fik jeg da også en skilling ud af, som han formulerer det.

Overlevede finans-krisen

- Vi overlevede, da finanskrisen på den snusfornuft, mens mange andre gik ned, som han formulerer det:

- Jeg har aldrig spekuleret på, at jeg skulle lavet noget andet. Som jeg siger: hvad fanden skulle jeg eller lave? Jeg elsker jo det her.

Stevns Entreprenørservice har vist sig som en levedygtig virksomhed og kan derfor fejre 25 års jubilæum i stadig fremdrift. Jubilæet fejres på Ærtebjergvej lørdag den 4. maj fra klokken 12 til ?.

Teltet bliver snart sat op og alle er inviteret til at kigge forbi og få en pølse, en pilsner og en tur i en hoppeborg - sidstnævnte er nok mest til børnene, der i den grad også er velkomne.

- Jeg er jo blev bedstefar, og det har jeg lovet mig selv, at der skal være mere tid til mit barnebarn.

Og teltet får lov til at blive stående for om nogle uger skal datteren også giftes. Og for at det ikke skal være løgn, så fylder Frank Sten Larsen også 50 i efteråret, så der er nok at fejre i løbet af året.