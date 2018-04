Fra vinter til forår med sommerstænk

For mindre end en uge siden lå der sne og termometeret viste forstgrader med indgangen til den anden såkaldte forårsmåned: april. Søndag viste foråret så sit sommeransigt frem, og man kunne forvisse sig om, at temperaturen godt kan snige sig op omkring de 20 grader, når kalenderen viser 8. april.

En svag vind fik bølgerne til at skvulpe venligt ind mod kysten stranden bag fiskerihavnen i Rødvig, og sjældent har stranden set så bred og indbydende ud - uden den mindste antydning af fedtemøg eller tang. Jo - søndag gik vi fra vinter næsten direkte til sommer - i hvert fald kan man sige, at det var forår med et stænk af sommer. Vandtemperaturen lever dog ikke helt op til prædikatet endnu, så lad os blot konstatere, at der er noget af se frem til. For lige så hurtigt som det kom, så slutter det også i morgen, hvor vinden tager kraftigt til og temperaturen ifølge meteorologerne atter kommer ned omkring de 10 grader frem mod weekenden.