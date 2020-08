Fra indsamling til uddeling - få en hjertestarter

Alt det kræver for at få en gratis hjertestarter til lokalområdet er, at man samler en gruppe, der går mindst 15 indsamlingsruter søndag den 30. august. Derefter modtager man en gratis hjertestarter, som gruppen selv bestemmer, hvor skal placeres. Hjertestarteren bliver professionelt monteret i et klimaskab af en elektriker fra TS-gruppen. Og som noget nyt modtager gruppen også et års ServicePlus-aftale, så man ikke skal bekymre sig om overvågning af hjertestarteren, service og eventuelle reparationer.