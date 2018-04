Fra gammel losseplads til mountainbike-bane

Det er på baggrund af en kontakt fra mountainbike-foreningen: Stevns MTB, som ønsker at anlægge en mountainbike bane på området lige nord for selve Magleby ved Skovmarksvej 9. Her er det rammet ind med rødt. Kort: Stevns Kommune Foto: MetteCre

Stevns - 26. april 2018 kl. 09:13 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et offentligt areal ved Magleby, som i tidernes morgen var den lokale losseplads, skal i fremtiden kunne bruges som mountainbike-bane. Derfor besluttede en enig ommunalbestyrelsen onsdag aften, at arealet skal klargøres til brug for mountainbikere med videre.

Inden området kan tages i brug af Stevns' aktive mountainbikere, skal der i første omgang igangsættes en mindre undersøgelse af arealet for at sikre sig, at hele området er afdækket med en halv meter jord, da arealet tidligere har været anvendt som losseplads. Afdækningen med jord skal sikre, at brugere af området ikke udsættes for forurenet jord, når de færdes der.

- Det tidligere Storstrøms Amt sendte i 2005 en indskærpelse til Stevns Kommune på grund af ulovlig deponering og manglende slutafdækning med ren jord på dele af den gamle losseplads i Magleby. Vi har ikke kunnet finde nogen dokumentation for at Stevns Kommune har efterkommet indskærpelsen. Derfor bliver vi nødt til at sikre os, at det er sket, inden vi åbner op for at benytte området til en offentlig mountainbike-bane, sagde Flemming Petersen (V), der er formand for Plan-, Miljø- og Fritidsudvalget, da Kommunalbestyrelsen behandlede punktet onsdag aften.

Alt efter hvordan jordundersøgelserne forløber, forventer Stevns Kommune, at området kan tages i brug som mountainbike-bane i løbet af efteråret 2018.

Teknik og Miljø har indhentet et prisoverslag på, hvad det vil koste at undersøge området. Det løber op i cirka 120.000 kroner. Derudover kan der komme udgifter til en eventuel slutafdækning på cirka 50.000 kroner - alt i alt 170.000 kroner.