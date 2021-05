28-årige Patrick Simiglai havde en hård opvækst og en kriminel ungdom med alkohol, stoffer og slagsmål. I dag har han lagt det hele bag sig. Han har tilgivet alle, der har svigtet ham i barndommen - det var ligesom det, der skulle til for at komme videre og få troen på en fremtid. Foto: Kim Rasmussen

Fra druk og stofmisbrug til ekstremsport og velgører

Stevns har været rammen om et velgørenhedsarrangement i Legeheltenes regi. En af dem, som var med fra start i Rødvig, hedder Patrick Simiglai. Mød ham her efter han har samlet 4550 kroner ind ved at løbe 255 kilometer på 48 timer.

Kunne du forestille dig at løbe seks maratonløb på 48 timer?

De fleste vil nok svare nej.

Men ikke 28-årige Patrick Simiglai. Han svarede ja, og han har nu også udført udfordringen ved at løbe 255,8 kilometer i landskabet på Stevns. Samtidig har han løbet 4550 kroner ind til Legeheltene, der arbejder for at skabe mere leg og bevægelse for de cirka 60.000 børn op til 14 år, der hvert år indlægges på hospitaler i Danmark.