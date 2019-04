Rødvig Badelaug ønsker at etablere en udendørs sauna med plads til 20 personer i Krohaven i Rødvig. Saunaen skal ikke kun gavne badelaugets medlemmer, men også lokale borgere, foreninger og turister. Modelfoto

Fra døde kaniner til fællessauna ved vandet

Stevns - 03. april 2019 kl. 13:02 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad har et slagtehus for kaniner og en sauna ved vandet i Rødvig tilfælles?

Umiddelbart ikke så meget - og alligevel - for tirsdag aften blev spændingen udøst om, hvilke projekter, der i år bliver tildelt støttekroner fra de såkaldte LAG-midler, som Udvikling Stevns står bag. Og her kan man i dag konstatere, at begge førnævnte projekter blev fundet værdige til støtte - ligesom syv andre projekter gjorde, mens der blev set bort fra fem af de i alt 14 ansøgere.

Herunder kan du se en kort præsentation af det ni projekter bestyrelsen indstiller til et tilsagn i Erhvervsstyrelsen.

Landsbyer

Landsbyernes naturlige fortræffeligheder

Udvikling Stevns ønsker at skabe nye natur- og friluftsoplevelser i Stevns og samtidig binde landsbyen sammen med nye stier, mødesteder, skiltning osv. Formålet med projektet er at gøre de unikke kultur- og naturoplevelser mere attraktive for de lokale, nye tilflyttere og ikke mindst besøgende.

Projektet har fået fuldt tilsagn og indstilles til 117.875 kroner.

Overnatning

Flere gæster til de små overnatningssteder i Stevns

Stevns Erhvervsråd ønsker at udvikle én fælles hjemmeside for de mindre overnatningssteder i Stevns.

Formålet med hjemmesiden er ikke kun at tiltrække flere turister til Stevns, men også at styrke samarbejdet mellem områdets overnatningssteder.

Projektet har fået fuldt tilsagn og indstilles til 125.000 kroner.

Slagteri

Stevnskaniner - et miljøvenligt mikroslagteri

Alt godt fra Haven ønsker at starte en klimavenlig og bæredygtig produktion af kaninkød. De ansøgte midler skal gå til et fødevarerum, mikroslagteri og et drivhus. Alt godt fra Haven håber på, at mikroslagteriet kan skabe nye arbejds- og praktikpladser i Stevns.

Projektet har fået fuldt tilsagn og indstilles til 126.450 kroner.

Uddannelse

Linje H - Fleksjobuddannelse for unge med usynlige handicap

Horisonten STU & Beskæftigelse vil skabe Linje H, der er en fleksjobuddannelse til unge med usynlige handicap som fx autisme. Formålet med uddannelsen er at få de unge direkte i fleksjob efter endt uddannelse.

Projektet har fået delvist tilsagn og indstilles til 250.000 kr. ud af de ansøgte 591.800 kroner.

Naturen

Naturen som ramme om events

BusinessByHeart og Stjernemälden ønsker at forbedre rammerne for deres udendørs aktiviteter. De ansøgte midler skal derfor bruges til renovering af frugtplantagens udleveringsrum med henblik på madpakkerum og formidlingslokale.

Projektet har fået fuldt tilsagn og indstilles til 124.000 kroner

Kulturen

Østsjællands Kulturforsyning

Østsjællands Kulturforsyning i Rødvig ønsker at forbedre deres markedsføring og fysiske rammer. Kulturforsyningen håber på at kunne tiltrække flere besøgende, både turister og lokalbefolkning, ved at styrke deres revy og andre arrangementer.

Projektet har fået delvist tilsagn og indstilles til 50.000 kroner ud af de ansøgte 74.500 kroner.

Musikken

Udvikling af verdensarvs-instrumentet UrKlang

Teaterforeningen KLINT i Rødvig ønsker at videreudvikle verdensarvsinstrumentet UrKlang, så det kan spille sammen med andre instrumenter og så flere musikere kan spille på instrumentet samtidigt. De ansøgte midler skal derfor gå til flere rørklokker, indbygget lys og mikrofoner.

Projektet har fået delvist tilsagn og indstilles til 50.000 kroner ud af de ansøgte 200.000 kroner.

Legeplads

Naturlegepladser i Strøby Egede

Borger- og Grundejerforeningen i Strøby Egede vil gerne forbedre legepladserne i byen til gavn for byens beboere. Forbedringen skal også være med til at gøre byen mere attraktiv for potentielle tilflyttere og vil være åben for alle.

Projektet har fået delvist tilsagn og indstilles til 78.000 kroner ud af de ansøgte 130.000 kroner.

Badning

Udendørs saunafasciliteter i Rødvig

Rødvig Badelaug ønsker at etablere en udendørs sauna med plads til 20 personer i Krohaven i Rødvig. Saunaen skal ikke kun gavne badelaugets medlemmer, men også lokale borgere, foreninger og turister.

Projektet har fået delvist tilsagn og indstilles til 98.000 kroner ud af de ansøgte 189.746 kroner.

De fravalgte

Med ni udvalgte projekter blev der ikke plads til følgende fem projektansøgninger, som har fået afslag på grund af, at midlerne i projektpuljen nu er brugt op for i år:

1. Vandrigsgaard Hundehotel IVS: Danmarks første luksushundehotel

2. Hellested Friskole og Børnehus 2.0: Det skal være in at være ude

3. Sigerslevhus: Nyt baderum og bæredygtig jordvarme

4. Klippinge Borgerforening: Klippinge Bypark

5. Den kommunale Dagpleje i Store Heddinge: Ud i det blå med de små

Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2020 og bliver den sidste i denne LAG-periode. Der uddeles ikke LAG-midler i 2021, men det formodes at blive uddelt igen i 2022.