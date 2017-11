Kommunaldirektør Per Røner betegnede i sin tale samarbejdet mellem Stevns Kommune og den lokale arbejdsgruppe i Rødvig som et forbillede for fremtidige projekter. Foto: Thomas Olsen

Fra boplads til sportshal i Rødvig

Området, hvor den nye sportshal i Rødvig skal bygges lige uden for bygrænsen, har været samlingspunkt for mennesker meget langt tilbage i tiden. Og den nye hal bliver nu på ny et samlingspunkt for mange mennesker.

- Rødvig har meget at byde ind med. At det ikke er en ny opdagelse fremgår jo også af arkæologernes fund af bosætning tilbage til bondestenalderen, hvor der lige præcis på dette sted, hvor vi står er fundet et kæmpe bygningsanlæg på næsten 18.000 kvadratmeter svarende til to fodboldbaner, sagde kommunaldirektør Per Røner fra Stevns Kommune, da han som én af de to talere på dagen satte ord på tilblivelsen af den nye hal i Rødvig: