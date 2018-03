Prinsesse Marie fik sig noget af en oplevelse, da hun i selskab med dronning Margrethes chauffør fik en ekstra rundtur på Stevns, da hun besøgte området i forbindelse med at Stevns Klint blev Unesco verdensarv. Som Søren Sørensen udtrykker det, så er det noget hun talte om i rigtig lang tid efter besøget, og det blev så meget, at prins Joachim på et tidspunkt spurgte chaufføren: Hvad er det der med Stevns?, jeg må vist hellere snart besøge området selv! Privatfoto

Fra Dronningens chauffør til foredragsholder

Stevns - 18. marts 2018 kl. 08:49 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søren Sørensen fra Klippinge var i en lang årrække chauffør for dronning Margrethes hof, hvilket vil sige, at han har kørt utallige ture for både den danske dronning og hendes nu afdøde gemal: prins Henrik.

Det holdt han i sidste uge et interessant foredrag om i Lille Heddinge Sognehus. Og nu får dem, som gik glip af dette foredrag, chancen på ny. På mandag 19. marts kan foredragsholderen opleves på ny, når Stevns Lokalhistoriske Arkiv inviterer til kombineret foredragsaften og generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted klokken 19 og man fortsætter med foredraget umiddelbart efter cirka klokken 20.

Den tidligere kørelærer fra Klippinge, der også har været Falck-redder i Store Heddinge, fortæller anekdoter fra sit eget liv, hvor ikke mindst oplevelser med Kongehuset har en væsentlig betydning. Det gælder både for den tidligere kørelærer i Klippinge, men det er så sandelig også er interessant for et større publikum, da Kongehuset efterhånden er ét af de få fælles pejlemærker vi har tilbage Danmark.

Undertegnede deltog Søren Sørensens foredrag i Sognehuset, og det kan varmt anbefales at lægge vejen forbi Egestræde 14 i Store Heddinge for at høre den nu 70-årige stevnsbo fortælle.

- Jeg er blevet spurgt af flere om jeg gerne ville komme og fortælle om min tid som ansat i Kongehuset. Og jeg faktisk godt lide det, og jeg håber, at jeg bliver bedre og bedre til at holde foredrag fra gang til gang, for jeg er jo ikke og har aldrig set mig selv som den fødte foredragsholder. Men jeg kan godt lide at komme ud og møde mennesker og fortælle min historie, så derfor håber jeg da også, at jeg kan komme lidt længere ud med min nuværende foredragsvirksomhed, siger den beskedne mand, som man tydeligt kan mærke, har en stor respekt og kærlighed til det han laver - om det være sig kørelærer, kongelig chauffør eller foredragsholder.