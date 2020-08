Som et led i plejecenterplanen skal kapaciteten af almene pladser udvides. Nu vælger politiikerne at opføre 40 nye pladser i Store Heddinge i stedet for de 25, som tidligere var planen i første etape. Arkivfoto fra Brohøj i Klippinge: Kim Rasmussen

Fra 25 til 40 plejeboliger i 2022

Det nye plejecenter i Store Heddinge bliver større end tidligere planlagt i første etape. Et enigt socialudvalg har på sit seneste møde godkendt, at der opføres 40 nye pladser i stedet for de 25, som ellers blev vedtaget som konsekvens af den store plejecenterplan fra 2018. Det er den plan, der gjorde Stevnshøj til kommunens nye rehabiliteringscenter og dermed skabte behov for flere almene - også kaldet somatiske - plejepladser.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her