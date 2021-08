Fotos: Til Herregårdenes Dag på Danmarks største middelalderborg

Se billedserie Der var lidt for god plads mellem stadeholderne op gennem Bredgade, så næste år vil Gjorslev sende indbydelserne bredere ud end til de lokale aktører på Stevns. Foto: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann

Stevns - 17. august 2021 kl. 17:23 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

1100 løste billet, da Gjorslev søndag åbnede dørene for publikum. Det er lidt færre end sidste år, hvor Herregårdenes Dag blev afviklet for første gang på Stevns. Men arrangementet bliver gentaget til næste år, lover arrangørerne.

1100 gæster er mange på én dag. Men når man bor på Danmarks største middelalderborg med et råderum på 1650 hektar land, er der god plads til dem allesammen. Og der kunne godt være flere mennesker på Gjorslev i søndags, selv om mange af dem, der kom, valgte at blive lidt længere.

Det er andet år, at Gjorslev deltager i de landsdækkende arrangement: Herregårdenes Dag, hvor en række af Danmarks store godser slår portene op for en dag. Ved premieren i august sidste år stod vi nogenlunde midt mellem den gradvise genåbning af samfundet efter den første coronakrise og en ny nedlukning. Derfor blev publikum lukket ind i hold på 400 ad gangen med et afmålt tidsrum til at opleve attraktionerne. Og måske ikke uvæsentligt: De gik ind uden at betale, for der var fri entré. Dengang kom der omkring 1200 gæster.

I år kostede det 75 kroner for voksne og omkring det halve for børn. Vejrudsigten truede med regn og byger, men i virkeligheden holdt det næsten tørt hele dagen. En tredje årsag til det lidt faldende besøgstal kan være publikums fortsatte tilbageholdenhed med at gå ud til større arrangementer på grund af corona - et fænomen, som ikke mindst biografer og spillesteder har mærket til, selv om myndighedernes restriktioner nu stort set er ophævet.

- Vi har haft en god dag med en god stemning og gode aktiviteter. Så er det rigtigt, at vi kunne haft plads til flere besøgende. Men jeg tror ikke, at det har noget at gøre med prisen. Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen klage over, at entréen er for høj, siger godsforvalter Carsten L. Jakobsen.

Han tilføjer, at Gjorslev også næste år med på Herregårdenes Dag.

- Her kunne vi godt bruge lidt flere stadeholdere. I år har vi kun inviteret de lokale fra Stevns til at stå med en bod. Næste år vil vi sende indbydelserne bredere ud i håb om at få solgt alle stadepladserne, siger han.