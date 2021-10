Se billedserie Bjørn Hernes betragter en hvid kaffekop uden dikkedarer for at finde det usædvanlige i det sædvanlige. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Fotografen finder det usædvanlige i det helt almindelige motiv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fotografen finder det usædvanlige i det helt almindelige motiv

Stevns - 05. oktober 2021 kl. 17:25 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Bjørn Hernes sidder på en stol på Kulturloftet og drikker en kop kaffe. Rundt om hænger en række af de fotografier, som han udstiller på det rustikke galleri under taget på Store Heddinge Bibliotek. Han fortæller om billederne, mens han tager en slurk af bibliotekets hvide kaffekop. Den er rund og helt hvid uden motiv lavet af porcelæn, som kaffekopperne er flest.

Koppen er helt almindelig og uden dikkedarer af nogen art. Ikke noget, der kan inspirere en kunstnerisk sjæl som kunstneren, der har en fortid som filmmand, men som den seneste halve snes år har kastet sig over fotografiet som medie. Og så dog.

- Jeg kan godt lide det helt almindelige. Det er spændende og nogle gange overraskende at opdage, at der alligevel findes et udtryk, som kan bruges til noget. Jeg zoomer ind med øjet og leder efter det usædvanlige i det sædvanlige. I dagligdagen ser vi det forventede og går straks videre til noget andet. Jeg synes, at det er sjovt at stoppe op og fundere over det, som man ser, siger Bjørn Hernes.

Ikke vild med smukt Direkte adspurgt afviser han, at han ville foretrække en kaffekop med farver, motiv eller en skæv hank.

- Jeg er ikke vild med det smukke og det mystiske. Verden er meget større, end vores univers tilsiger. Vi skal blot ud over det med, at det almindelige er kedeligt, siger han.

Bag ham hænger et fotografi taget på en skovsti. Her fandt en lang pind, der sandsynligvis er faldet ned fra et træ. Den måtte han straks have et billede af, for hvad var nu pindens historie? Måske var det en slange, der kravlede hen ad stien - eller en pil, der viser vej ud af mørket?

Et andet sted er det lyset, der falder ind i et tæt løv på et træ og giver bladene et nyt udtryk. Minuttet efter er det hele måske væk, når solen er gået bag en sky. Så gælder det om at fange udtrykket i nuet.

Eller bliktaget på den gamle gård, hvor rusten er ved at brede sig. Hvad siger det om den historie, som har udspillet sig på gården gennem generationer?

Udstillingen på Kulturloftet er en retrospektiv udstilling, hvor de ældste billeder er fra 2011. Den kan ses i bibliotekets betjente åbningstid til og med lørdag 23. oktober.