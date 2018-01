Fortællingens grand old lady takker af i Snurretoppen

Legebarnet Vigga Bro fyldte i oktober 80 år. Om det er dette skarpe hjørne, der har fået hende til at ræsonnere, at tiden som feteret scenekunstner nærmer sig sin afslutning, skal være usagt. Men et faktum er det, at hun har stået på scenen i mere end 50 år og har medvirket i en lang række film og teaterforestillinger.

Et langt liv i teatrets tjeneste giver også en masse fortællinger. Ting, som hun har oplevet og har lyst til at fortælle andre om. Og er der noget, som Vigga Bro er god til, så er det at fortælle en historie.

Derfor er Stevns Teaterforening ekstra glade for at kunne præsentere netop hende til at optræde for sit publikum. Måske for sidste gang, for som sagt er Vigga Bro ved at lægge an til landing.