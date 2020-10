Der er blevet tomt og stille på Gymnastikefterskolen Stevns efter, at alle elever og lærere er sendt hjem på grund af et smitteudbrud. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Forstander på efterskolen: Vi tager ingen chancer

- Vi kunne teoretisk set godt have beholdt nogle af eleverne på skolen, men vi tager ingen chancer. Det handler også om, at efterskolen skal være et trygt sted at være og arbejde - både for elever og medarbejdere.

Sådan siger forstander Carlo Mathiasen fra Gymnastikefterskolen Stevns, hvor en gymnastiklærer er testet positiv for corona. Det fik onsdag skolen til at sende alle elever og lærere hjem ud fra et forsigtighedsprincip.