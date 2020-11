Se billedserie Dagplejer Pia Sørensen fra Store Heddinge kører her med Alfred, Mason og Elise, der elsker den nye måde at blive transporteret i dagpleje på. Nu bliver de ikke afleveret men hentet, og de har »en fest« undervejs. En rigtig god start på dagen for alle parter. Foto: Stevns Kommune

Forsøgsordning med trilledagpleje er cyklet godt i gang

Stevns - 30. november 2020

To af Stevns Kommunes dagplejere vil gerne prøve en idé af fra Odense, så nu henter de børnene om morgenen i en ladcykel med el-motor. Den ene har allerede cyklet ordningen i gang, og børnene får en god start på dagen samtidig med, at det letter hverdagen i børnenes familier.

Trilledagpleje går i alt sin enkelthed ud på, at dagplejeren henter børnene hjemme hos familien og bagefter cykler dagplejeren videre på tur eller tager hjem til sig selv. Alle får frisk luft og dagen starter samlet for alle børn. Herefter er dagen den samme som en almindelig dagpleje, og om eftermiddagen bliver barnet hentet hos dagplejeren.

Pia Sørensen er dagplejer i Store Heddinge, og det er hende, som sammen med en kollega i byen, har fået grønt lys til at være »forsøgskaniner« som cyklende dagplejere.

To til en start

Lige nu triller hendes fire børn i dagpleje, og så kommer der fire mere til medio december.

- Det er en spændende idé, de har fået i Odense, og som flere andre kommuner har taget op. De to dagplejere i Store Heddinge havde læst om ordningen og forelagde for os. Og vi har hørt om rigtig gode erfaringer far Odense, men det er jo i forhold til dagplejere i større byer. Vi har vi en anden geografi med større afstande, så der er mange ting, der skal gå op. Men nu prøver vi det af, siger daglig pædagogisk leder for dagplejen, Mette Dyhr Ottesen, da DAGBLADET kontakter hende.

Hun har personligt haft kontakt til lederen i Odense, som har haft masser af erfaringer at give videre.

- De har været rigtig behjælpelige, og det betyder, at vi kan komme godt fra start, siger Mette Dyhr Ottesen, der også kan fortælle, at i Odense er man nu begyndt at rekruttere »trilledagplejere«, da man har haft rigtig gode erfaringer med ordningen.

Rigtig god idé

Hun tilføjer, at der er to primære grunde til, hun selv synes, det er en spændende idé.

- For det første får familierne en mere rolig start på dagen. De kan hygge sig derhjemme, til dagplejeren kommer, og så kan mor og far tage på arbejde bagefter. Den anden grund er, at der bliver byttet rundt på nogle roller. Det er ikke længere mor og far, som siger farvel til barnet og tager på arbejde. Det er barnet, som siger farvel til mor og far og tager i dagpleje, og det kan gøre starten på dagen meget bedre for de børn, som kan have svært ved at sige farvel, siger den pædagogiske leder af dagplejen i Stevns Kommune.

De to dagplejere, som nu er klar som trilledagplejere har lige nu en børnesammensætning, hvor det kan lade sig gøre rent praktisk, og forsøget skal evalueres om en tre-fire måneder.

Geografien er en af de ting, der skal evalueres løbende, for hvad betyder det, når et barn i trilledagplejen skiftes ud, og der kommer et nyt barn ind, som bor længere væk?

Afstandene på Stevns

I øjeblikket er der seks-syv kilometer at cykle til det dagplejebarn, som ligger længst væk. Men det kan jo godt ændre sig, når der skiftes ud i dagplejebørnene.

- Men det har ikke vist sig som noget problem endnu. Pia Sørensen har været i gang i en uge, og både børn og forældre har været rigtig glade for denne mulighed. Nu håber vi at vinteren viser sig fra sin milde side. For hvis der kommer masser af sne, så er det klart, at vi indstiller ordningen for en periode, siger Mette Dyhr Ottesen, der også forklarer, at selvom børnene nu bliver hentet, så skal alle forlældre stadig have mulighed fora t bringe deres barn, hvis det en dag ikke kan lade sig gøre på grund af ferieafløsning, sygdom eller vejret.

Andre spørgsmål, der skal ses på, kan være sammenhængen til forældrenes arbejdstid og øvrige praktiske forhold.

Ladcyklerne er med el-hjælpemotor og kraftigt lys.

- Vi har i den sammenhæng investeret i et ekstra batteri til hver cykel, så dagplejemoren og børnene ikke »strander« et eller andet sted, hvor man ikke hurtigt kan komme videre.