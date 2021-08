Se billedserie Hundene nyder at løbe uden snor i hundeskoven i Strøby Egede. Noget som ikke er tilladt i Solgårdsparken, der ligger lige op til hundeskoven. Det tyder dog ikke på, at der er blevet færre hundeluftere uden snor på deres hund i den populære park, lyder det i nogle evalueringsskrivelser. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Forsøg med hundeskov ved parkanlæg bliver permanent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Forsøg med hundeskov ved parkanlæg bliver permanent

Stevns - 23. august 2021 kl. 14:37 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

I 2019 lykkedes det Anne Rosell Holt at få kommunen med på sin idé om at skabe en hundeskov på et kommunalt areal ved Solgårdsparken. Hundeskoven, hvor hunde kan luftes uden snor i modsætning til i Solgårdsparken, bliver nu permanent, efter at have fungeret på forsøgsbasis i snart to år.

Der var hundeglam, glade miner og varm suppe lavet over bål, da Stevns Kommune i september 2019 tog sin første hundeskov i brug - bag Solgårdsparken i Strøby Egede. Efter snart to år at have fungeret som et forsøg har politikerne i kommunens fagudvalg netop gjort hundeskoven permanent.

Anne Rosell Holt lykkedes på blot otte måneder med at realisere sin idé om hundeskoven.

Under sine lufteture med Simba - en stor og glad golden retriever på to år - i Solgårdsparken tænkte hun, at det kunne være godt at have et område, hvor hundene kunne få lov at løbe frit og brænde noget krudt af uden fare for, at de ødelægger bevoksningen eller springer på sagesløse gæster, der ikke er vant til nærgående hunde.

Derfor tog hun kontakt til kommunen, der tog godt imod hendes idé.

Støtte fra fagudvalg

Plan, miljø og teknikudvalget (PMT) støttede således dengang hundeskoven med en bevilling på cirka 42.000 kroner til et nyt hegn rundt om det en hektar store areal. Desuden er der sat en stor låge i hegnet ved indgangen, ligesom der er kommet en bænk, hvor man kan sidde og se sin hunde løbe rundt i skoven. Endelig blev der sat et skraldestativ op. Pengene blev hentet fra kommunens naturpulje.

- Nu gør vi så hundeskoven permanent, lyder det fra Flemming Petersen (V), der er formand fra PMT.

Han er godt klar over, at der har været nogle kritiske røster blandt de nærmeste naboer om, at hundeskoven har skabt nogle parkeringsmæssige problemer.

Ordning evalueret

Forvaltningen har i evalueringsprocessen sendt et brev ud til de omboede for at få feedback. Af de indsendte kommentarer kan man læse, at nogle naboer oplever gener fra aktiviteter forbundet med brug af hundeskoven, andre dog ikke.

Der er dog flere tilbagemeldinger, som tyder på fortsatte udfordringer med parkeringspladserne, idet mange besøgende gerne vil parkere nær hundeskoven i stedet for på Solgårdsparkens parkeringsplads, som ordensskiltene henviser til.

- Der skal en afklaring af forholdene for parkering. Og nu hvor hundeskoven bliver permanent vil forvaltningen arbejde videre for en god løsning af problematikken, lyder det fra PMT-formanden, der også har hæftet sig ved, at problemet med løse hunde i Solgårdsparken ikke umiddelbart er blevet løst ved at etablere en hundeskov:

- Det er ærgerligt, da jeg tror, at de fleste godt ved, at hunde skal være i snor, når man lufter dem i parken. Måske skal vi skilte noget tydeligere med det. Jeg ved det faktisk ikke. Men det ændrer jo ikke på, at brugerne er glade for hundeskoven.