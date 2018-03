Lars Honoré stillede forslag om, at pensionsalderen skal fastfryses på 67 år. Det blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Forslag fra Stevns: Pensionsalder på 67 år ligger fast Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag fra Stevns: Pensionsalder på 67 år ligger fast

Stevns - 22. marts 2018 kl. 09:38 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de delegerede fra Stevns til september drager til socialdemokratisk partikongres, har de et forslag med til partiets ledelse. Her vil de agitere for, at det skal være officiel socialdemokratisk politik, at grænsen for at opnå folkepension skal være 67 år.

Læs også: Ung formand tager over hos S

For flere år siden vedtog et bredt flertal i Folketinget at hæve grænsen fra 65 til 67 år, og ved samme lejlighed blev det besluttet, at pensionsalderen skal reguleres op i takt med, at der bliver flere ældre. Så sent som sidste år ønskede regeringen at hæve grænsen til 67 år og seks måneder, men måtte opgive ideen, da den ikke kunne samle flertal for det i Folketinget.

Nu ønsker de stevnske socialdemokrater så, at grænsen fryses fast på 67 år. Det besluttede partiforeningens generalforsamling enstemmigt på forslag fra Lars Honoré, Gjorslev.

- Der sker en langsom udvanding af vores velfærdssamfund ved at holde folk på arbejdsmarkedet længere, end de har tænkt sig. Det kan vi se ved, at når regeringen deler skattelettelser ud, så er der ikke råd til at fastholde pensionsalderen på 67 år. Og det er ikke rimeligt, motiverede Lars Honoré sit forslag, som kongressen dermed skal tage stilling til.