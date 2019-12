Det er vigtigere at kæmpe for nye skinner på Østbanen end for en sydlig statsvej, mente flere deltagere i borgermødet på Hårlev Kro. Men man skal lade være med at blande tingene sammen, mente panelet af politikere. Foto: Hans Jørgen Johansen

Forslag: Drop statsvejen og brug pengene på skinner

Stevns - 18. december 2019 kl. 05:54 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan ikke få både i pose og sæk. Så når de østsjællandske kommuner går til Folketingets transportudvalg med hele to ønsker til omkring 600 millioner kroner stykket, så risikerer man at gå hjem med en lang næse.

Sådan lød argumentationen fra flere sider på det store borgermøde på Hårlev Kro om Østbanens fremtid. Med en tilføjelse om, at nye skinner til Østbanen bør have højere prioritet end en statsvej - i hvert fald hvis den skal følge den sydlige linjeføring uden om Hårlev.

- Folketinget har netop indgået et politisk forlig om at reducere CO2-udslippet med 70 procent i 2030. Så giver det mening at investere i Østbanen frem for en sydlig statsvej, sagde Preben Aabo, der er formand for Vråby Bylaug.

Willy Karlslund - der præsenterede sig selv som medlem af Enhedslisten Stevns - fulgte i samme spor:

- Statsvej skal fodre motorvejen med endnu flere biler. Lad os bede staten bruge de 600 millioner kroner på noget fornuftigt. Vil regeringen den grønne linje, eller vil den ikke, spurgte han.

Aksel fra Hårlev - der ikke præsenterede sig ved efternavn - kaldte en statsvej til højst 5000 biler om dagen for »fuldstændigt spild af penge«.

- I får aldrig folk fra Strøby Egede og Strøby til at køre sydpå for at komme mod København, sagde han.

Flere andre i salen havde ordet med samme argumenter, og hver gang udløste indlæggene klapsalver.

Politikerne afviser

Men de tilstedeværende politikere afviste at drage statsvejen ind i diskussionen om Østbanens skinner.

- Det er ikke et enten-eller. Vi skal ikke prioritere mellem vej og jernbane, men arbejde for at opgradere begge dele, sagde regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Borgmester Marie Stærke (S), Køge, var helt på linje:

- I mine snart 20 år i politik har jeg lært, at man aldrig skal starte en forhandling med at fortælle, hvad man er villig til at sælge. I stedet skal man kæmpe for de ting, som man gerne vil have. Og vi skal kæmpe for begge dele, sagde hun.

Hendes borgmesterkollega Anette Mortensen (V), Stevns, slog fast:

- Det er rigtig vigtigt at holde tingene adskilt. De borgere, der sidder i en bilkø i Køge, vil ikke godkende, at vi på forhånd har solgt dem til fordel for noget andet.