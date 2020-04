Stevns Kommune ville gerne have kunnet tilbyde sine borgere et sorteringsnet til indendørs brug fra og med 1. maj, når den nye affaldsordning træder i kraft. Men der er kuk i leveringen fra Kina. Grafik: Stevns Kommune

Forsinket levering af net til indendørs sortering af affald

Stevns - 23. april 2020

1. maj overgår alle i Stevns Kommune til det nye affaldssystem, som lægger op til sortering i seks fraktioner. I sidste uge blev de sidste affaldsbeholdere delt ud, men sorteringsnettet som skal bruges indendørs er endnu ikke ankommet, og kommunen har ikke fået nogen dato for levering af den kinesiske leverandør.

Alle bestemmer selvfølgelig hver især helt selv, hvordan de vil indrette sig, så det bliver lettest muligt at sortere sit affald, inden det skal bringes ud til de affalsbeholdere, der i denne uge skulle være delt ud til alle husstande i hele Stevns Kommune. Kommunen vil dog gerne hjælpe til med at komme godt i gang. Derfor har alle husstande fået leveret en lille grøn madspand med dertil hørende poser i genbrugsplast.

Derudover var det også meningen, at alle skulle modtage et såkaldt sorteringsnet til metal, plastic, glas og papir. Men dette net er aldrig ankommet fra leverandøren i Kina, inden corona-krisen tog over. Kommunen er nu nødsaget til efterlevere dette net, når det modtages i Danmark fra den kinesiske leverandør.

- Vi troede, at vi kunne når at få det hjem inden 1. maj. Vi har rykket for det flere gange, og vi har fået at vide, at sorteringsnettet er produceret og afsendt fra Kina. De må altså være strandet et eller andet sted i et toldsystem, lyder det fra Berith Burkandt, der er leder af den afdeling i Stevns Kommune, som står for indkøringen af det nye affaldssystem, da DAGBLADET spørger til en status på den manglende levering.

Indtil da må man enten »opfinde« sit eget sorteringssystem inden døre eller bringe sit affald direkte ud til affaldsbeholderne, der nu gerne skulle stå uden for enhver husstand i hele kommunen.

1. maj er skæringsdato

Hvis man endnu ikke har modtaget disse beholdere skal man give besked hos kommunen hurtigst muligt, da den nye affaldsordning træder i kraft 1. maj, og fra denne dato vil de gamle beholdere ikke mere bliver tømt.

Det nemmeste er at give besked via kommunen hjemmeside, hvor man finder linket på stevns.dk/affald. Den leverede madspand er til dit madaffald, så som frugt og grønt, ben, knogler og æggeskaller. Den er på 7,5 liter og måler 22,8 cm i højden, 26,8 cm i bredden samt 22,3 cm i dybden. Derfor burde det være muligt have den stående under køkkenvasken, i en skuffe, i et skab, på gulvet, på køkkenbordet eller et helt andet sted, som giver god mening for den enkelte. Kommunen gør opmærksom på, at man skal huske at bruge de medfølgende poser til madaffaldet. Gør man ikke det, vil husstandens beholder ikke blive tømt.

Poserne er lavet af genanvendt plast, og kan genanvendes på ny, når de sorteres fra på behandlingsanlægget. Fordi poserne er lavet af almindelig plast og ikke bioplast, vil poserne nemlig ikke gå i opløsning.

Husk også at binde en knude på posen, før den bliver smidt den i den store beholder. På den måde burde man ikke opleve gener med lugt og et »levende« indhold.

Hvis man er i tvivl om, hvad man må sortere som madaffald, er det muligt at slå det op i den sorteringsvejledning, som alle også har fået sammen med de nye beholdere. Eller i kommunens online sorteringsvejledning, som er tilgængelig på kommunens hjemmeside samt i den nye app Affaldsportal.

Datoer for tømning

Til en start vil alle få tømt rest- og madaffald på ugebasis frem til september, hvor det går over til 14-dagestømning. Papir, metal, plastic og glas vil fra og med 1. maj blive tømt hver fjerde uge.

Det er ikke nødvendigvis de samme ugedage, som man er vant til at få tømt sin affaldsbeholder på, der er gældende fremover.

Det er muligt at hente en kalender i såkaldt pdf-format på Stevns Kommunes hjemmeside stevns.dk/affald under bjælken »Mit affald«.

