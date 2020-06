Biblioteksleder May-Britt Diechmann vil hen over sommeren vurdere, om der er grundlag for yderligere genåbning af den ubetjente åbningstid på Stevns Bibliotekerne. Foto: Ole Wrietsch

Forsigtig åbning af bibliotekerne

Stevns - 22. juni 2020

Stevns Bibliotekerne har fra i dag: mandag genåbnet sine tre filialer uden for den betjente åbningstid. Det er således atter muligt at komme ind på bibliotekerne ved brug af sit sundhedskort.

Men genåbningen af den ubetjente åbningstid sker forsigtigt. Der vil således kun være adgang mandag-fredag kl. 7-16 samt lørdag kl. 7-13. Søndag vil der fortsat være helt lukket.

I praksis betyder det, at den ubetjente åbningstid ligger hen over den betjente. DAGBLADET har derfor spurgt biblioteksleder May-Britt Diechmann, hvorfor adgangen til det ubetjente bibliotek ikke i stedet ligger efter den almindelige lukketid, så flere kunne få glæde af den.

- Vi ved godt, at det ikke er optimalt for alle, der kommer hos os - blandt andet dem, der pendler og er sent hjemme. Men vi starter lidt forsigtigt, for at se hvordan det går, siger hun.

Bibliotekslederen understreger, at der er tale om en overgangsordning, og at hun hen over sommeren vil vurdere, hvornår der er basis for yderligere genåbning.

- Coronasmitten er ikke ude af landet endnu, og vi har brug for at høste nogle erfaringer. Det kan vi lettere gøre, når vi har personale i huset. Det kan desuden være svært at forklare folk, at de ikke kan komme ind på biblioteket, når de kan se personalet gå rundt indenfor, siger May-Britt Diechmann.

Bibliotekerne er videoovervåget, så det er muligt at spore, hvis nogen benytter lokalerne i den ubetjente åbningstid til andet end normale biblioteksærinder. Især på Hårlev Bibliotek har der tidligere været eksempler på grupper af unge, der har benyttet filialen som varmestue i aftentimerne samt i weekenden, hvor der i skolernes sommerferie indtil videre ikke vil være adgang.