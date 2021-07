Helle Lundsgaard Christensen fra Strøby Egede og Vera Rahbæk fra Højerup i den rustikke hestestald på Gjorslev, hvor man næsten kan lugte dyrene endnu. Foto: Henrik Fisker

Forpremiere på Åbne Døre

Stevns - 05. juli 2021 kl. 17:28 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Kunstnersammenslutningen Åbne Atelierdøre benyttede weekenden til at slå et slag for det årlige træf, der finder sted hvert år den sidste weekend i august - i år for 25. gang. Det skete med en fælles udstilling i den gamle hestestald på Gjorslev - en tradition, som i flere år har været holdt i hævd i pinsen, men som sidste år blev aflyst og i år udsat til nu, alt sammen på grund af coronaens hærgen.

Her kunne man i weekenden møde 23 af de cirka 40 kunstnere, som åbner dørene i slutningen af august. Det er noget under det normale niveau, at kun lidt over halvdelen af medlemmerne af Åbne Atelierdøre var med i år, hvilket formentlig må tilskrives, at arrangementet ligger i sommerferien.

Lørdag faldt fællesudstillingen sammen med, at Gjorslev Slot havde premiere på sine guidede rundvisninger, der i modsætning til udstillingen i hestestalden fortsætter hele juli.

Hestestalden er i øvrigt en malerisk kulisse at udstille i. Malerierne og de øvrige kunstværker var placeret i hestebåsene, hvor hestens navn står malet oven over. Eller som Vera Rahbæk bemærkede til avisens udsendte: Hestene havde navne, mens landvæsenseleverne blot havde et nummer.

På den måde blev Åbne Atelierdøre både en del af fortiden og nutiden - og forhåbentlig en del af fremtiden. Det bemærkede Line Krogh Lay - kommunalpolitiker for Radikale - da hun fredag aften åbnede udstilling med en ferniseringstale:

- I fylder 25 år. Det er da vildt! 25 års historie med kunst for åbne døre. Og er ikke netop det indbegrebet af kunsten? Det at dele sin kreativitet, sine idéer og tanker med andre, som så kan lade sig inspirere, undres, forarges, mores - eller blot beundre resultatet af andres møjsommelige arbejde og kreative talent.

Og hun fortsatte:

- En af de vigtigste ting ved kunsten er - efter min ydmyge mening - at den har værdi i sig selv. Den indgår ikke i nogen fødekæde. Den kan ikke måles og sættes ind i et smart new public managementskema (gudskelov). Kunsten dækker ikke nogen grundlæggende behov i Maslows behovspyramide - jo, måske helt øverst i selvrealisering, og så alligevel ikke, for kunsten er så basal. Selv blandt de fattigste er der et behov for at udtrykke sig kreativt og glæde sig sammen, at skabe noget. Så kunsten passer bare ikke ind i den der gængse pyramide af behovsopfyldelse.

Kunsten er bare. Den ligesom svæver rundt om os, inden i os, ud af os og påvirker os på mange niveauer. Og nogle mennesker forstår at gribe den og udtrykke den og oversætte den til os andre.

Vi kunne sikkert fint overleve uden kunsten. Men kunne vi leve? Kunne vi glædes, undres, elske? Kunst og kultur er den allervigtigste, skrøbeligste og alligevel stærkeste sammenhængskraft. Mange fællesskaber udspringer af kunsten og kulturen. Det binder os sammen. Når det er godt, udvikler det og udfordrer os, og når det er skidt, fastlåser det os og skiller os. Men mest af alt samler det os, konkluderede Line Krogh Lay.

Fortsættelse følger 28.-29. august hjemme hos hver enkelt af de 40 deltagere i Åbne Atelierdøre.