Se billedserie En stolt formand for Rødvig Roklub, Tommy Knudsen, har modtaget årets Melballe plaquette. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Fornem pris til Rødvig-roer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fornem pris til Rødvig-roer

Stevns - 25. september 2021 kl. 14:54 Kontakt redaktionen

Rødvig Roklubs formand modtog i weekenden et skulderklap for sin indsats som regattaarrangør.

Tommy Knudsen er ikke blot formand i Rødvig Roklub. I seks år har han også været formand for Regattaforeningen Sjælland, som arrangerer kortbane kaproning på Sorø Sø. At være regatta-arrangør er en kæmpe opgave, der kræver overblik og indsigt i rosporten. Det er et kæmpe set-up, der involverer næsten 100 frivillige, og der kommer ofte 500 roere til stævnerne.

Regattaforeningen Sjælland er desuden paraplyorganisation for Sjællands Mesterskaberne i Ergometerroning, som Næstved Roklub står for. Samt Begynderkaproning på Sorø Sø, som Sorø Roklub står for.

Tommy Knudsen modtog i weekenden Dansk Forening for Rosports æresbevisning »Meldballe-plaquetten« for sin ihærdige indsats som regattaarrangør. I indstillingen står der:

Tommy Knudsen modtager årets Meldballe plaquette for sin utrættelige indsats som formand for regattaforeningen Sjælland. For altid at ville kaproning det bedste, og for at være en engageret og ihærdig regattaarrangør".

- Jeg er glad og meget stolt af denne hædersbevisning, som Dansk Forening for Rosport har givet mig. Det er et stort skulderklap for det frivillige arbejde, der bliver udført for dansk rosport, i dette tilfælde kaproning. Det kan dog ikke gøres uden en stor frivillig stab af medarbejdere, som troligt møder op, når der bliver kaldt til »samling«, siger prismodtageren.