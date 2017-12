Formandskabet i Nyt Stevns går

Lars Kristiansen - trækker sig som formand for Nyt Stevns. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 07. december 2017 kl. 13:05 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Få dage efter de dramatiske begivenheder, der mandag væltede det blå flertals konstitueringsaftale, vender flere af centrale personer i Nyt Stevns nu ryggen til afgående borgmester Mogens Haugaard, skriver DAGBLADET Stevns torsdag.

Det stod klart sent onsdag aften, da der udgik en kort pressemeddelelse fra formand Lars Kristiansen. Her hedder det kort og godt, at han selv og næstformand Jette Bøgebjerg Balslev har valgt at trække sig fra deres poster med øjeblikkelig virkning.

»Vi har ikke yderligere kommentarer«, slutter den kortfattede pressemeddelelse.

DAGBLADET har alligevel søgt at få en uddybende forklaring fra Lars Kristiansen, der imidlertid fastholder, at han ikke offentligt vil begrunde sin øjeblikkelige fratræden, og hvorfor den kommer samtidig med, at Jette Balslev trækker sig som næstformand.

Heller ikke Mogens Haugaard ønsker at kommentere formandskabets samlede afgang:

- Vi havde et møde i aftes hjemme hos mig for bestyrelsen og kandidaterne i Nyt Stevns. Her meddelte formanden og næstformanden, at de ønsker at træde tilbage, og det har vi taget til efterretning. I næste uge mødes bestyrelsen og konstituerer en ny formand og næstformand frem til generalforsamlingen, og heldigvis er der masser af gode emner at tage af. Jeg har ikke yderligere kommentarer til den sag, siger han.