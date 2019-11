Jens Carl Jørgensen mener, at tillidshvervet som formand for Selskabet Højeruplund efterhånden har udviklet sit til »et fuldtidsjob«, og han har nu forudsagt, at det givet bliver hans sidste periode. Foto: Erik Nielsen

Formanden proklamerede sin sidste periode

- Jeg har nu været formand i syv år. Min første beretning til generalforsamlingen i 2012 fyldte kun to sider. Nu er jeg oppe på det tredobbelte, og jeg når alligevel ikke hele vejen rundt. Det har udviklet sig til et fuldtidsarbejde - godt nok et interessant et af slagsen, men jeg er begyndt at overveje om det er rimeligt, at jeg bliver ved med at lægge så meget tid her. Alligevel genopstiller jeg i år til en ny treårs periode. Det kunne godt tænkes at blive sidste gang, sagde han til generalforsamlingen, der tirsdag blev holdt på traktørstedet Højeruplund.

Jens Carl Jørgensen, der er formand for Selskabet Højeruplund, sluttede dette års beretning af med at komme med en personlig betragtning om formandsposten.

