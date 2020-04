Send til din ven. X Artiklen: Formand savner sine spillere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand savner sine spillere

Stevns - 09. april 2020 kl. 09:30 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han tager snildt 10-15 på foden med bolden, men selv om Mikkel Hoffmann-Rasmussen er formand for Store Heddinge Boldklub, er det ikke ham, det handler om.

Det handler om savnet af de spillere, hverken han eller de andre trænere og ledere i klubben ikke har set i snart en måned. En måned uden træning, en måned uden hyggeaftener i klubhuset - kort sagt: en trist omgang for enhver klub- og foreningsleder i denne tid, hvor landet er lagt corona-øde.

Således også denne formiddag ved klubhuset, hvor banerne ligger stille og øde hen, mens solen gør sit til at varme luften og gøre græsset lidt grønnere. Det er forår, men uden fodbold, og formand Mikkel Hoffmann-Rasmussen savner de spillere på U12-holdet, han er træner for og er sammen med to-tre gange om ugen til træning og kamp.

- Jeg synes, det er en hård tid, og jeg savner at komme på græs igen. Jeg savner mine spillere, samværet med ungerne, se dem udvikle sig. Nu kan man følge holdene på deres Facebook-grupper, hvor trænerne opfordrer til at jonglere og drible og lave andre øvelser. Vores 1. holds-træner har lavet løbeprogrammer til spillerne og delt dem op i »motivationsgrupper« med seks i hver, så de kan holde hinanden i gang. Så er alle med, for de skal jo holde sig i gang, siger Mikkel Hoffmann-Rasmussen om serie 3-spillerne.

Det sociale liv Økonomisk skal boldklubben nok klare denne pause, men formanden savner som nævnt spillerne og den aktivitet, det fører med sig, når de er i klubhuset.

- Spillerne savner at komme, det ved jeg, og jeg glæder mig rigtig meget til, at der kommer liv her igen. Mandag til torsdag er der træning, og mandag er noget særligt fordi alle holdene er i gang, og bagefter er der mandagscafé, hvor man bestiller mad og kan spise i kantinen. Jeg savner klublivet og det sociale, og jeg glæder mig rigtig meget, til alt det her er overstået, siger Mikkel Hoffmann-Rasmussen.

Han har mange opgaver i klubben, men har selvsagt ikke meget at se til netop nu, hvor ingen ved, hvornår sæsonen starter og hvor lang den eventuel bliver. Før d. 10. maj sker der ikke noget.

- Inden corona var der rigtig travlt med holdtilmeldinger, og det bliver der igen, når vi må spille. Vi plejer at holde bestyrelsesmøder en gang om måneden, og det har vi klaret over e-mail. Det er bare hyggeligere og sjovere at mødes. Der skal nok blive travlt igen, og så skal der vel spilles en masse kampe, og det kan jo godt blive to kampe om ugen for mange hold. Vores seniortræner er lidt nervøs for, om de ældre i truppen kan klare det, for man risikerer jo skader. De unge spillere kan godt klare det, siger formanden og træneren.

- Nu må ungerne snart godt komme ud på banerne. Det er ikke fedt, det her, og man kan jo ikke se enden på det lige nu. Jeg savner spillerne, og de kan og må jo nærmest ikke engang lege sammen.

Når hans spillere en dag må spille og træne igen, så håber Mikkel Hoffmann-Rasmussen, at alle er med igen, for han ved godt, hvad meget tid går med netop nu: gaming.

- Jeg tænker da på, om nogle spillere benytter denne mulighed til at stoppe - hvis de ligger på kanten af at have lyst, så er det jo nemt at gøre nu. De har måske fundet ud af, at de kan undvære fodbold og bare spiller på computer i stedet. Den trækker jo nu, og det fylder meget for børn nu om dage, siger Store Heddinge Boldklubs formand, der selvsagt ikke håber, at det sker.