På dette kort kan man øverts i det grønne se, hvor det var planlagt at stien skulle forløbe jfr. lokalplan 186. Stien kommer helt nede fra Kystvejen og løber ind over Strandroseparken til inistitutionen Lærkehuset og videre ud til Stevnsvej. Nu skal det planlagte rengvandsbassin gøres større, og dermed bliver sti-forløbet lagt syd om bassinet. Foto: Erik Nielsen

Artiklen: Formand om sti-omlægning: Kommunikationen kunne have været bedre

Formand om sti-omlægning: Kommunikationen kunne have været bedre

Flemming Petersen (V) er formand for Plan-, Miljø, og Teknikudvalget i Stevns Kommune. Udvalget har ikke som sådan haft sagen om en dispensation på dagsordenen, men formanden har været i området for at møde nogle af kritikerne.

- Det er rigitgt uheldigt, at vi bliver nødt til ændre i stiforløbet. Men jeg mener, at dispensationen er fagligt begrundet. Når det er sagt, så har kommunikationen med borgerne i området ikke været god nok. Kommunikationen kunne have været bedre, siger han til DAGBLADET.