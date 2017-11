Se billedserie Freddie Larsen er både formand for Rødvig Borgerforening og den arbejdsgruppe, der nu kan se frugten af deres arbejde: byggeriet af en sportshal i Rødvig. Det var en tydeligt glad formand, der holdt tale for de mange fremmødte ved første spadestik. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Formand om ny hal: Fælles er nøgleordet

Stevns - 20. november 2017

Første spadestik til en hal i Rødvig var uden politiske taler, da kommunalvalget finder sted tirsdag. Men sammen med kommunaldirektør i Stevns Kommune, Per Røner, satte Rødvig Borgerforenings formand nogle ord på forarbejdet til halprojektet, som arbejdsgruppen bag hallen har italesat som: Sydstevnshallen. Navnet er endnu ikke officielt. Men da det er et samarbejde, som hele Sydstevns har stået bag, så ligger det Arbejdsgruppen bag hallen meget på sinde, at hallen får et navn, som alle føler et ejerskab af.

- Fælles er nøgleordet, når jeg ser på jer mange fremmødte. Vi har alle i fællesskab deltaget i at virkeliggøre visionen om at skabe borgernes hal i Rødvig, sagde Freddie Larsen og henviste til de mange involverede, der ud over borgernes opbakning også kommer fra foreningsfolk, kommunale medarbejdere og politikere.

Entreprenøren Dansk Halbyggeri blev også nævnt som en del af processen, og de tager i den grad over nu.

- Et samarbejde blev sat i gang mellem mange parter, og det fælles mål er blevet båret oppe af en optimisme og vilje, der tjener alle til ære, sagde Freddie Larsen, der også er formand for den lokalt forankrede arbejdsgruppe, der blev nedsat i processen.

Der var købt 14 spader ind, så alle fra de 10 samarbejdende foreninger samt borgmester Mogens Haugaard Nielsen og de to udvalgsformænd Bjarne Østergård Rasmussen og Steen S. Hansen samt kommunaldirektør Per Røner kunne træde et stykke jord ud af byggegrunden.

