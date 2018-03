Formand efter kritik: Jeg siger tingene, som de er

I sin beretning til generalforsamlingen i Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening berørte Tim Warner kort den store presseomtale, som han og foreningen blev til del i mange medier i begyndelsen af februar, hvor han bl.a. blev citeret for, at »Store Heddinge er ved at lukke ned«.

- Det er godt, at du siger tingene, som de er. Alle skal være opmærksomme på, at der er udfordringer. Og det bekymrer mig lidt, at mens der er vækst i de tre andre udviklingsbyer og i særdeleshed i Køge, så står det lidt stille i Store Heddinge. Det er ikke noget særligt kønt syn at køre ned gennem Rengegade. Men jeg tror, at der er lys for enden af tunnellen. Vi skal have et tæt samarbejde mellem kommunen og handelsstandsforeningen. Vi skal have markedsført Agerhøj-udstykningen og færdiggjort garverigrunden, sagde han.