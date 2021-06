Se billedserie Bundmærket var placeret helt inde under klinten ved Boesdal, så efter at have været en tur ude i »åbent hav«, så fulgte deltagerne klinten rundt til startmærket, som skulle passeres tre gange for eliteudøvernes vedkommende. Foto: Erik Nielsen

Formand: SUP Tour skal være en tilbagevendende begivenhed

Stevns - 07. juni 2021 kl. 17:55 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Arrangørerne var begejstrede for den »nye« strand i Rødvig, som gav de bedste rammer, man kan tænke sig.r for de deltagende Standing Up Padlers (SUP), der deltog i anden afdeling af Danish SUP Tour, som blev afviklet i Rødvig lørdag eftermiddag.

- Det er jo bare helt vildt, hvad der er blevet tilført her. Det er perfekte rammer for både badegæster og sådan nogle som os, der gerne vil op at stå på et board, lyder det fra Steen Bonke Sørensen, der er formand for Limeligt Boardsport Club, der sammen med DSRF (Dansk Surf & Rafting Forbund) afviklede et næsten perfekt stævne for de over 100 deltagere, som var mødt op i Rødvig.

Henover sommeren afholder DSRF fem sammenhængende events for både bredden og eliten indenfor stand up paddling. For 14 dage siden var det i Odense, i den forgangne weekend i Rødvig og næste gang er Hvide Sande på listen.

Det var altså padlere fra hele landet, der var mødt op i Rødvig.

Lægger billet ind

- Det her skal være en tilbagevendende begivenhed i Rødvig. Så vi vil helt sikkert også lægge billet ind på arrangementet næste år, og med de begejstrede tilbagemeldinger, jeg har fået fra DSRF, så tror jeg, at der er en god mulighed for, at vi også kan blive en del af touren næste år, lyder det fra en begejstret Steen Bonke Sørensen, som fik hjælp til at skyde starten i gang af udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen fra Stevns Kommune.

Formanden for fritidsudvalget gav også tilskuerne og deltagerne et par ord med på vejen, inden de sidstnævnte skulle ud på vandet og gennemføre den flere kilometer lange bane, der var lagt ud lige ud for Stevns Klint.

Det skete med de kræfter »rugbrødsmotorerne« lagde for dagen. Nogle rugbrødsmotorer gik som et hurtigtgående stempel med høj intensitet i padlemønstret, mens andre var indstillet på et mere moderat padleinterval.

Til gengæld kunne man konstatere, at den benzindrevne følgebåd, som Mikkel Lundemann Rasmussen eksekverede starten fra, hurtigt måtte udgå på grund af motorproblemer. Derfor var udvalgsformand og de andre i båden også tvunget til at få gang i padleteknikken for at padle den udgåede ribbåd det sidste stykke tilbage til havnen, da starten var gået.

Udfordrende bølger

Selvom bølgerne ud for Rødvig skabte udfordringer for flere af deltagerne, så var det kun få, der måtte udgå. De fleste kæmpede sig igennem den 4,5 kilometer lange bane, som breddedeltagerne skulle gennemføre èn gang, mens eliteudøverne skulle rundt på banen tre gange for at tilbagelægge alt 13,5 kilometer.

Christian Andersen fra Nasa var den hurtigste deltager på den lange rute, og han gennemførte de 13,5 kilometer i den imponerende tid: 1 time 25 minutter og 44 sekunder.

Den hurtigste kvinde kom også fra Nasa. Caroline Küntzel gennemførte i 1 time 46 minutter og 2 sekunder. Den sidste deltager kom over mållinjen efter 2 timer 40 minutter og 41 sekunder. Og hun var stadig ved godt mod - strabadserne til trods.

Vil udvide arrangementet

- Jeg går efter at få arrangementet hertil også i 2022 og udvide det med windsurf, lyder det fra en optimistisk Steen Bonke Sørensen, som ikke kan takke de mange frivillige hjælpere nok, som fik dagen til at glide og den afsluttende oprydning til at gå rimeligt hurtigt:

- Vi spiste de sidste rester fra Mad & Ro, så madspild blev undgået. Derefter gik vi i gang med oprydningen, og med 20 hjælpere var det faktisk ret hurtigt overstået.

