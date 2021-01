Formand: En meget overraskende dom

Sådan siger Henning Urban Dam (S), formand for Social og Sundhedsudvalget, som kommentar til dommen fra Retten i Roskilde, der har frifundet Camilla Rosenlund for kommunens stævning, hvor Stevns Kommune havde påstået, at hun skulle sættes ud af sin lejlighed i Strøbyhjemmets portnerbolig.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er meget overrasket over byrettens dom. Det var ikke, hvad vi havde ventet på baggrund af de orienteringer, som vi har fået fra forvaltningen og i næste led fra vores advokat.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her