Formand: Beslutning om hal-navn i Rødvig er taget

Flemming Petersen (V) er formand for det nuværende udvalg, der har med hallen at gøre. Det hedder i dag Plan-, Miljø- og Fritidsudvalget. DAGBLADET har kontaktet ham for at høre, hvad han siger til Leo Nielsens holdning og meningsmålingen på Facebook, der viser en klar tendens til en folkelig opbakning til at hallen skal hedde Rødvighallen.

- Det var den meget engagerede arbejdsgruppe bag hallen i Rødvig, der foreslog navnet: Sydstevnshallen for at vise, at hallen er for alle og ikke kun for borgerne i Rødvig. Og det, syntes det daværende NFK-udvalg, var en glimrende idé, hvorfor man lagde sig fast på Sydstevnshallen. Jeg har ikke fået nye oplysninger i sagen, som skulle gøre, at jeg har tænkt mig at lave om på den beslutning, siger Flemming Petersen til DAGBLADET.