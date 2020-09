Forlader vandrerhjemmets bestyrelse

Lars Klausen har trukket sig fra bestyrelsen i Store Heddinge Vandrerhjem. Foto: Erik Nielsen

Stevns - 05. september 2020 kl. 09:55 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lars Severin Klausen er pr. 1. september trådt ud af bestyrelsen for Store Heddinge Vandrerhjem, oplyser han til redaktionen.

Han har været medlem af bestyrelsen i ni år og var frem til sin udtræden kasserer. Desuden har han været bestyrelsens talsmand i den langtrukne sag om et muligt salg af vandrerhjemmet.

Lars Klausen oplyser over for DAGBLADET, at han forlader bestyrelsen som følge af uenighed om betingelserne for et salg af vandrerhjemmet. Men han ønsker ikke at gå i detaljer om forhandlingerne, da de er foregået i et lukket rum.

Stevns Kommune meddelte i efteråret 2019, at man ønskede at trække sig fra vandrerhjemmet, da tiden angiveligt var løbet fra at drive kommunalt beskæftigelsesprojekt på stedet. Planen var dengang at søge en ekstern forpagter, der kunne drive vandrerhjemmet på kommercielle vilkår.

I stedet modtog bestyrelsen for vandrerhjemmet et købstilbud fra Horisonten STU, som ønskede at drive vandrerhjemmet som en socioøkonomisk virksomhed med uddannelsesstedets dimitterede elever som arbejdskraft blandet med et fast personale. Dog ønskede Horisonten i første omgang en forlængelse af lejekontrakten på grunden - der ejes af kommunen - til 30 år. Men dette ønske blev afvist af et flertal i Kommunalbestyrelsen, bestående af S, V og K. Selv da Horisonten STU efterfølgende frafaldt ønsket om en forlængelse af lejekontrakten, fastholdt kommunen sit nej uden at give en begrundelse for det. I stedet forlængede kommunen sin brugsret til vandrerhjemmet med et år til udgangen af 2021.

Stevns Kommune har forkøbsret til vandrerhjemmet. Men det fortsat uvist, hvad der skal ske med Store Heddinge Vandrerhjem efter næste år.