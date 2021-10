Kommunalbestyrelsen på Stevns fotograferet efter det konstituerende møde i december 2017. Tre af disse politikere mener sig udsat for politisk chikane. Foto: Stevns Kommune

Forfulgte politikere kan få støtte

Stevns - 20. oktober 2021 kl. 17:31 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Kommunernes Landsforening (KL) har i anledning af det forestående kommunalvalg tirsdag 16. november opfordret kommunerne til at sikre, at de lokale politikere får tilbudt psykologbistand, såfremt de oplever chikane på f.eks. de sociale medier.

Der har været flere tilfælde landet over, hvor naboer, bekendte og andre medborgere, som har valgt at arbejde for fællesskabet, kan være udsat for forfølgelse og grov udskældning, blot fordi de involverer sig i at bl.a. sikre børneinstitutionspladser, få repareret veje og vedtage forskellige anlægsprojekter.

Støtter KB-medlemmer

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde 17. december 2020 en sag omkring håndtering af sexisme og forebyggelse i kommunalbestyrelser.

Af beslutningen fremgår det, at temaet ønskes yderligere behandlet i forbindelse med introduktionen af en ny kommunalbestyrelse. Ligeledes fremgår det, at hvis et nuværende medlem oplever chikane eller krænkelser, kan vedkommende få bistand via KL's hotline, ligesom man kan henvende sig direkte og fortroligt til borgmesteren eller kommunaldirektøren.

- Vi har således ikke eksplicit besluttet at stille psykologhjælp til rådighed, men hvis der skulle vise sig en situation, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem oplever chikane eller krænkelser - herunder også på de sociale medier - vil det naturligt være en del af overvejelsen i forhold til håndtering af situationen, siger kommunaldirektør Henrik Nielsen, og understreger:

- Det er et klart ja til, at vi vil støtte op om kommunalbestyrelsesmedlemmer, som skulle have brug for hjælp.

Bred politisk opbakning

Avisen har på denne baggrund spurgt samtlige 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen, om de er tilfredse med en sådan støttemulighed, om de i givet fald vil benytte den, og om de selv har været udsat for personlig chikane.

SF's Jan Jespersen finder det fint, at kommunen tager hånd om det, hvis nogen skulle blive groft forulempet i deres politiske virke.

- Kommunen er jo vores »arbejdsgiver«, der som andre med ansatte, har et ansvar for sine medarbejdere. Jeg har ikke selv været udsat for nogen form for chikane, hverken på sociale medier eller ude i virkeligheden. Men skulle det ske, og jeg ville have svært ved at tackle det, vil jeg sætte pris på at få professionel hjælp, siger han.

Også Mikkel Lundemann Rasmussen fra Konservative finder det fornuftigt, hvis nogen har behov for det.

- Om jeg selv får brug for det, ved jeg af gode grunde ikke - og hvis jeg havde brug for hjælp, ville jeg nok ikke oplyse offentligheden om det, fordi jeg mener, at det er et privat anliggende. Det håber jeg, gælder for mine kolleger også, lyder hans svar.

Hans partifælle: Ellen Knudsen er ligeledes tilfreds med, at KL opfordrer kommunerne til at sikre mulig psykologhjælp i tilfælde af chikane på f.eks. de sociale medier.

- På nuværende til tidspunkt har jeg ikke haft behov for at gøre brug af dette tilbud. Men jeg finder det betryggende at have denne mulighed, dersom behovet skulle opstå, siger hun.

Socialdemokratiets Steen Nielsen er også tilfreds med denne støttemulighed.

- Jeg har heldigvis ikke oplevet chikane i forbindelse med mit politiske arbejde. Jeg synes generelt, at folk opfører sig ordentligt, siger han.

Hans partifælle:: Helen Sørensen (S) siger, at det er en stor tryghed at vide, at muligheden for hjælp i disse situationer findes.

- Jeg har ikke selv været udsat for chikane, men ville absolut gøre brug af den, hvis det var nødvendigt, siger hun.

Et andet socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem: Anne Munch er tryg ved, at det er muligt at få psykologhjælp, hvis det skulle blive relevant.

- Jeg er også helt overbevist om at forvaltningen vil gøre det bedste, de kan, for at hjælpe, hvis det skulle blive nødvendigt. Jeg har ikke været udsat for chikane, men man skal aldrig vide sig sikker, ligesom det meget skal overvejes, hvad der deles på de sociale medier, siger hun.

Varly Jensen og Janne Halvor Jensen fra Dansk Folkeparti svarer samstemmende, at de ikke har ikke været udsat for politisk chikane, og de vil derfor ikke benytte sig af et sådant tilbud.

V-politikere: Det støtter vi

Bjarne Nielsen og Flemming Petersen er medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Venstre, og de er begge positive over for støttemuligheden.

- Jeg synes godt om ideen om sikring af de politikere, som oplever at blive chikaneret offentligt, om det er på de sociale medier eller personligt i anden sammenhæng. Personligt har jeg ikke oplevet andet end et par skældsord og måske lidt personlige udtalelser, som mere går efter manden end bolden, men det har aldrig været af en sådan karakter, at jeg har følt det nødvendigt at bede om psykologhjælp eller anden form for hjælp, siger Bjarne Nielsen.

- Jeg er glad for, at et sådant tilbud tilbydes på den øjensynligt stigende tendens i vores samfund, med den hurtige adgang i den digitale verden. Jeg mener ikke selv, at jeg har oplevet chikane eller personlige kommentarer, der går over min tålegrænse som folkevalgt, lyder det fra Flemming Petersen.

S: Bør diskuteres

Socialdemokratiets spidskandidat: Henning Urban Dam finder, at Kommunalbestyrelsen bør tage en fælles snak om dette spørgsmål.

- Jeg mener, at vi bør stille gratis psykologhjælp til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvis de udsættes for chikane. Det handler om at beskytte vores repræsentative demokrati. Jeg ønsker, at alle, der vil deltage aktivt i vores demokrati, skal være sikre på at kunne få hjælp, hvis man udsættes for chikane, siger han og fortsætter:

- Jeg tror, at gratis psykologhjælp kan medvirke til, at flere stiller sig til rådighed. Endvidere er det en tryghed for dem, der allerede er en del af det politiske liv at vide, at der er hjælp at få, hvis man skulle ende i sådan situation. Derudover har vi alle en forpligtelse til, uanset vores politiske ståsted, at sige fra over for chikane. Jeg har ikke selv oplevet chikane, lyder det fra Henning Urban Dam.

EL: Har oplevet chikane

Tre politikere føler sig - på hver sin måde - udsat for chikane.

Enhedslistens Sejer Folke påpeger, at han i sommeren 2020 blev beskyldt for at have overtrådt sin tavshedspligt, og han blev i den forbindelse truet med både politianmeldelse, bøder og retssag, af borgmesteren og den tidligere kommunaldirektør, siger han.

- Uden skygge af bevis. Det opfatter jeg helt klart som chikane, og voksenmobning, siger han og uddyber:

- Jeg har ikke selv følt behov for psykologhjælp i den forbindelse. Men det er klart, at det var et personligt pres fra det tidspunkt, at beskyldningerne blev fremsat, og frem til starten af i år, hvor juristerne fra KL klart gav udtryk for, at det ikke kunne påvises, at jeg havde overtrådt nogen tavshedspligt. Jeg mener også, at jeg burde have fået en undskyldning for den måde, som jeg blev behandlet på, siger Sejer Folke, som generelt støtter tilbud om psykologhjælp.

- Men jeg har ikke fået henvendelser fra borgere eller Facebook-kommentarer, som jeg opfatter som chikane, siger han.

R: Nej til teflonpolitikere

Den radikale Line Krogh Lay har i forbindelse med sit folketingskandidatur oplevet stærkt ubehagelige episoder, men også grænseoverskridende adfærd på forskellig vis i forbindelse med kommunalpolitik.

- Mange af os udvikler i nogen grad teflonbelægning og børster det meste af. Men de fleste har et bristepunkt, og så skal der være hjælp at hente. Jeg er heller ikke sikker på, at et politisk landskab, der kun rummer teflonbelagte mennesker, er godt. Der må og skal være plads til alle slags mennesker, siger hun og fortsætter:

- Det er vigtigt, at man som folkevalgt har et sted at henvende sig, hvis man udsættes for chikane. Mange står meget alene med det, og det kan være svært at håndtere, når det virkelig brager løs. Jeg kan sagtens forestille mig situationer, hvor folkevalgte kan have brug for et sikkerhedsnet, da det desværre er en stigende tendens, at de folkevalgte bliver udsat for henvendelser af en mere grov kaliber. Det må ikke være sådan, at folk fravælger aktiv deltagelse i demokratiet på grund af personlig chikane eller frygt for samme. Det er et demokratisk problem, hvis nogle få menneskers grænseløse adfærd skal skræmme folk fra at stille op. De fleste opfører sig jo inden for skiven, siger hun og tilføjer, at hun ikke selv har haft behov for psykologhjælp.

Nyt Stevns: Barsk chikane

Stevns Kommunes tidligere borgmester: Mogens Haugaard, som var medlem af Venstre indtil valget i 2017, følte sig »i den grad« udsat for chikane i sit tidligere parti.

- Det var uden sammenligning det værste, som jeg har oplevet i mit politiske virke - at møde en lang og sej kamp for at få mig væltet, siger han og konkluderer:

- Det påvirker mig ikke så meget, at andre partier eller borgere er skeptiske mod mig. Men når ens eget bagland laver undergravende arbejde og tilsidesætter almindelige demokratiske spilleregler, så er verden barsk i politik. Jeg støtter, at der bliver mulighed for psykologhjælp til kommunalpolitikere. Det stærkeste ville være, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne støttede op om hinanden mod den barske påvirkning, som vi ind imellem alle bliver udsat for, siger Mogens Haugaard.