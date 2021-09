Foreningernes fællesskab hyldes fra fredag til onsdag

Se billedserie Igen i år står Lena Bach fra frivillighedscentret i spidsen for Frivillig Fredag.

Stevns - 23. september 2021 kl. 13:07 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Fredag er det Frivillig Fredag i hele Danmark, og dagen markeres med mange arrangementer, hvor frivilligheden fejres og hyldes.

- På Stevns vil vi gerne opfordre alle til igen i år at hejse flaget for alle vores fantastiske frivillige og foreninger på Stevns. Du kan sætte flag i dit vindue, hejse flaget i din have eller flage for de frivillige, som du møder på din vej. Sidste år deltog rigtig mange over hele Stevns. Og vi håber igen i år, at mange vil være med, lyder opfordringen fra Stevns Frivillighedscenters formand: Johnny Andersen.

Sidste år var det første gang, at traditionen fik fodfæste på Stevns, og der blev flaget til den store guldmedalje og hejst flag i Hovedgaden i Hårlev, i butikkerne i Hårlev og Store Heddinge, i Sydstevnshallen, Hårlevhallen, Strøby, Stevns Bibliotekerne, Rytterskolen i Lille Heddinge samt i flere foreninger og i private vinduer og haver.

Og Frivillighedscenters daglige leder: Lena Bjerrum Bach valfartede rundt på hele Stevns for at sikre, at de frivillige foreningers nye flagdag blev markeret. Det gør hun ikke i år, da der samtidig er nok at gøre i anledning af Stevns Fællesskabsstafet, som finder samtidig.

Fællesskabsstafet For første gang afholdes der Stevns Fællesskabsstafet, som skydes i gang ved Frivillig Fredag 24. september kl. 15 ved Sundheds- og Frivillighedscentret.

Der er over 200 foreninger i Stevns Kommune, og mange af dem har planlagt aktiviteter den kommende uge som en del af Fællesskabsstafetten. Og alle kan deltage i »stafetløbet« ved at møde op og tage del i de aktiviteter, som foreningerne afholder, og f.eks. være med til at transportere stafetten fra fællesskab til fællesskab.

Der er bl.a. leg og bål hos Hellested Borgerforening med klovnen Palliette, som tryller med balloner fredag, og Rødvig G&I har springbane og boldspil ved Sydstevnshallen lørdag formiddag. Samme dag har Rideklubben Strålen forskellige aktiviteter, ligesom der er folkedansertævne på Nytorv i Store Heddinge kl. 11 samme lørdag.

Søndag 26. september byder Stevns Folklore Museum på kaffe, kage og folkehistorier kl. 11, og LOF Stevns arrangerer hensynstagende svømmegymnastik i Stevnsbadet. Mandag 27. september har Hårlev Krolf Klub åbent hus, og kl. 15 samme dag er Store Heddinge Bibliotek og Kræftens Bekæmpelse gået sammen om at sy bæredygtige stofposer.

Tirsdag 28. september kan man tage vandrestøvlerne på sammen med Hjemmeværnet, og onsdag 29. september byder Mænds Mødesteder i Strøby på et spil petanque, før Lungekoret synger ved Sundhedhedscentret i Hårlev, som også inviterer til forældre-barn gymnastik samme onsdag eftermiddag.

Hele programmet kan ses på www.stevns.dk og på www.stevnsfrivillighedscenter.dk