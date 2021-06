Her er det omtalte lokalplanområde, som politikerne skal se på.

Foreninger vil i minister-dialog om placering af supersommerhuse

Stevns - 05. juni 2021 kl. 14:17 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Kald en spade for en spade - og en samling af supersommerhuse for et feriecenter. Det er nemlig det, de er!, lyder det fra to landsdækkende foreninger, der arbejder for at få lovgivningen på området ændret.

- Jeg kan godt se, at det er fristende for kommuner landet over, at sige ja tak, når en stor entreprenør som Skanlux kommer og byder sig til med mange potentielle turister som lokkemad. Vi har heller intet imod store sommerhuse. Men man skal bare gøre sig helt klart, at vi her er i en helt anden liga, der ikke har ret meget med sommerhusturisme at gøre. Derfor bør man kalde en spade for en spade, og en samling af store sommerhus for et feriecenter. Den klynge af supersommerhuse og det antal sengepladser de repræsenter vil være at regne for et feriecenter. Og det kræver noget helt andet på alle parametre end hvad et eksisterende sommerhusområde er kendetegnet ved, siger Lars Autrup, der er direktør for Akademisk Arkitektforening.

Ikke efter lovens intention Der er nødvendigvis intet ulovligt i det Skanlux gør. Men intentionen med den nuværende lovgivning har aldrig været at placere kommercielle feriecentre midt i et sommerhusområde, hvor den gennemsnitlige størrelse på et sommerhus i Danmark er 77 kvadratmeter bygget på en 1800 kvadratmeter stor grund.

Han forklarer, at normalt søger danskere ud i sommerhusområdet for at finde ro og smuk natur.

- Det er faktisk ret nemt at forklare, hvorfor vi har sommerhuse. Vi er der for at være en del af naturen og ikke for at se udsigten til naboens store hus, siger han og lægger til, at han og hans forening på ingen måde har noget imod store sommerhuse, men han mener, at eksempelvis Stevns Kommune vil ødelægge det for sig selv, hvis man bryder »kontrakten« med de eksisterende sommerhusejere:

Lars Autrup klandrer mange politikere for at tænke på en meget kortsigtet gevinst. Han giver et eksempel til sammenligning.

- En kommune vil jo normalt aldrig lægge en virksomhed lige midt i et parcelhuskvarter eller omvendt lægge et parcelhuskvarter lige midt i et erhvervsområde. Det har både virksomheder og parcelhusejere en helt klar forventning om ikke sker, da det kun skaber problemer for begge parter. Derfor er det helt centrale i det her spørgsmål om placering af supersommerhuse, at de placeres på steder, hvor man ikke kommer til at genere hinanden, lyder det fra direktøren fra Akademisk Arkitektforening, der sammen med Fritidshusejernes Landsforening har siddet med i et ministerielt udvalg, der netop skulle belyse problemer med lovgivningen på området.

Tager sig voldsomt ud Johs. Johansen er formand for Fritidshusejernes Landsforening.

- Supersommerhuse og den intensive udlejning, der lægges op til, er en trussel mod sommerhusprotokollen, som hindrer at udlændinge køber sommerhus i Danmark. Da sommerhusloven blev lavet, blev udlejning formuleret som et supplement til eget brug. Ifølge Skanlux er et supersommerhus et investeringsobjekt, hvor der lægges op til indtægt, der nærmer sig en million. Vi risikerer derfor, at EU underkender de særlige danske regler.

- I det konkrete projekt lægges der op til at kunne bygge i en højde på syv meter, hvor bygningsreglementet for sommerhuse siger fem meter, som jo også er gældende for alle andre sommerhuse på Stevns. Derfor vil det komme til at se meget voldsomt ud i landskabet. Det bliver nogle meget synlige huse i forhold til de eksisterende. Og det gør man kun for at kunne få plads til så mange sengepladser som muligt ved hjælp af hemse med ståhøjde. Disse sommerhuse er udlejningsfabrikker, og så længe de betegnes som sommerhuse, skal der ikke betales moms af indtægterne, hvilket stiller andre udlejningsaktører ringere. Derfor bør politikerne sikre, at sommerhuslovens oprindelige intentioner efterleves eventuelt ved en lovændring, forklarer Johs. Johansen over for DAGBLADET.