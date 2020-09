Foredrag: At være nabo til en naturpark

- Stevns Kommune har meldt ud, at de ønsker at arbejde med planer for en naturpark i Tryggevælde Ådal. Derfor har vi inviteret initiativtager til foreningen og tidligere formand, biolog Ella Pedersen, til at fortælle om hendes erfaringer fra arbejdet med og omkring naturpark Åmosen i Midt- og Vestsjælland, oplyser foreningens nuværende formand, Inge Ambus, og fortsætter: