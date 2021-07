Se billedserie Overdrevet på Odden ud for Prambroen giver plads til en rig flora af vilde blomster. Foto: Lone Hage Rasmussen

Foragt ikke de vilde planter

Stevns - 07. juli 2021 kl. 17:16 Kontakt redaktionen

- Man kan kende botanikere fra ornitologer på, at de er krumryggede. De kigger ned konstant.

Sådan skriver Lone Hage Rasmussen fra Rønnede - til daglig graver ved Vråby og Himlingøje kirker - efter en guidet blomstertur på Odden, der ligger ud for Prambroen i Strøby Egede, hvor Tryggevælde Å løber ud i Køge Bugt.

Anledningen var De Vilde Blomsters Dag, der for hende er lige så hellig som kirkens helligdage og hendes egne fem ungers fødselsdage. Den dag er der guidede ture overalt i Norden, og det falder altid på tredje søndag i juni. Turen på Odden var anført af Inge Ambus fra Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse og naturvejleder Rasmus Elvekær fra Stevns Kommune. Oplevelserne har inspireret Lone Hage Rasmussen til at skrive dette essay med opfordring til andre til at undersøge området på Odden nærmere her i sommertiden.

Gode råd til møbelpleje

»Vi fik fortalt, at skarvgræs blev brugt til at slibe mahognimøbler. Padderokken var - som vi ved - et kæmpetræ i dinosaurernes tid og indeholder kisel, som også blev brugt til møbelpolering.

Et område med vilde danske roser (og ikke de invasive hybenroser, som de hedder i daglig tale) stod smukke. Spis endelig deres hyben, for de er meget sundere end appelsiner.

Bjørneklo-spørgsmålet har altid interesseret mig. Jeg synes jo, at det er så nemt at bekæmpe dem - man skal bare gøre det. Men der er faktisk flere små, danske arter, der ikke skal bekæmpes - og så er der kvan. Kvan kan godt minde om bjørneklo og skal jo ikke bekæmpes, hvilket nogle desværre gør.

Angående bjørneklo, som ødelægger huden, så vil jeg vil personligt gerne gentage igen og igen, at vild pastinak - den høje, flotte, gule skærmplante - laver skader på hænderne, hvis man uforvarende plukker den. Lad være med det - den findes primært langs vejrabatter.

Vi lærte og lyttede i to timer, hvor jeg kogte i mine gummistøvler, da solen var kommet frem og varmede så meget. Jeg måtte ud og soppe for at køle af, slå smut. Syv kom jeg op på.

Flintestenene har en særlig historie på det her sted og i hele Danmark. I 1800-tallet og først i 1900 blev der samlet flint i tonsvis langs den stevnske kyst til videresalg. Udviklingen stoppede det, og i dag er området fredet og ejet af Vallø Stift til glæde for os alle (som ikke ønsker lejligheder ned til stranden).

Respekt for kryddersnaps

Botanikere er den mest alkoholiserede gruppe, når man ikke tæller fodboldfans og fadbamser med i statistikken. Det indtryk kan man få, for de taler alle om, hvilke urter der er gode til snaps. Jeg ved heller ikke noget, der giver mere respekt, end når man hiver en flaske hjemmelavet kryddersnaps frem til julefrokosten.

Jeg kan referere længe til, hvilke planter vi så: limurt, som vokser på tørre områder, planter, der vokser over hele verden kaldes kosmopolitter, tagrør man kan kende, for de har bidemærke fra djævelen, pimpenelle, som operasangere kender som stemmemedicin, trevlekroner, orkideer, farvevajd, rundbælge... De har alle en historie, men jeg vil ikke skrive meget mere om det, men i stedet anbefale at tage med, komme ud, kontakte naturvejlederen i kommunen.

Kød- og planteæderne

Jeg slutter med at skrive, hvorfor det er et problem, mennesket har indtaget al natur:

I gamle dage var der kødædere og planteædere. Alting blev ind imellem græsset ned - det gør det ikke mere, da vi har fjernet planteæderne. Lader man naturen gro, når man har taget planteæderene væk, vil naturen vokse i skov eller i de invasive arter, som vi har indført. Slår man med maskiner, vil afklippet ligge og danne førne som gødsker til fordel for de aggressive arter som græsser, der er vindbestøvende. Slår man områderne ideelt set to gange årligt, skal man fjerne det afslåede, når nu vi ikke æder det. Derved vil biodiversiteten komme med mere og smukkere natur.

Nu jeg startede med at referere til helligdage. Så tillad mig afslutningsvis at citere fra Det Hellige Skrifts apokryfe bog: Det Gamle Testamente, Siracs bog 38, 4:

Herren lader lægemidlerne vokse op af jorden, og en fornuftig foragter dem ikke.«