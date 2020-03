Se billedserie Skolegårdene på alle skolerne på Stevns vil være mere eller mindre tomme de næste uger. Foto: Erik Nielsen

Forældre har forstået budskabet og holder deres børn hjemme fra skole

Stevns - 12. marts 2020 kl. 13:14 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre børn er i ugens løb sendt hjem i karantæne på grund af corona-smittede familiemedlemmer på Stevns, og statsministerens udmelding onsdag aften har allerede torsdag fået stort set alle forældre til at holde deres børn hjemme fra skole, lyder det fra de stevnske skoler DAGBLADET har talt med. »Alle familier, der har muligheden, bør holde deres børn hjemme allerede fra i morgen!«

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen på direkte tv onsdag aften, og skolelederne på Stevns kunne torsdag morgen konstatere, at stort set alle har forstået budskabet og taget det til sig.

Fra og med mandag er alle danske skoler erklærede lukkede de næste 14 dage. Men statsministeren opfordrede altså til at føre det ud i livet allerede fra torsdag - for dem som har muligheden, som hun formulerede det.

-Vi hørte jo også først udmeldingen i aftes lige som alle andre, og vi kommunikerede det straks ud via intranettet på Aula. Og jeg har ikke været ude at tælle, men jeg kan konstatere, at vi ikke har ret mange elever, der er mødt ind her til morgen, forklarer skoleleder Dorte Ritz Nissen fra Strøbyskolen, da DAGBLADET kontakter hende torsdag formiddag.

Smittet i familien Skolen har ikke nogen elever, der er smittet, men i løbet af ugen er to elever blevet sendt hjem i karantæne, da et familiemedlem til dem er blevet testet positiv.

- I den sammenhæng har vi været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, der har vejledt os i, hvad vi skulle gøre. Der har ikke været optræk til panik. Der er en rolig stemning, og de næste dage skal vi finde ud af, hvad vi eventuelt gør i forhold til et nødberedskab, der kan tage imod børn, der ikke har andre muligheder for pasning, siger skolelederen fra Strøbyskolen.

Båden hun og hendes lærere har i den seneste uge gjort meget ud af, at tale med eleverne om situationen.

- Vi har talt meget om brug af håndsprit og at man ikke skal kramme hinanden, og hvorfor man skal tage det alvorligt. Det er vigtigt at tale om det her, så der ikke er nogen, der går alene med en ubegrundet frygt, lyder det fra Dorte Ritz Nissen.

En elev i karantæne På Skelbækskolen har man i lighed med Strøbyskolen sendt en elev hjem i løbet af ugen på grund af, at forældre er konstateret smittet med corona-virus.

En anden syg elev er blevet testet negativ for corona-virus.

- Vi har skrevet ud allerede i aftes, og her til morgen er kun 13 børn mødt ind. Det er fortrinsvis små børn, der ikke har haft andre muligheder. Mit indtryk det er, at man hjælper hinanden med at passe børn i de stærke netværk, vi har her på skolen. Vi løfter i flok og klarer også den her udfordring, siger skoleder Lizette Vesterlyng Larsen fra Skelbæk Friskole.

Hun har endnu ikke hørt fra forældre, der vil har brug for nødpasning fra på mandag, men hvis der skulle vise sig et behov på den konto, så vil skolen også finde ud af det.

- Der kan jo være familier med en far som betjent og en mor som sygeplejerske, hvor de ikke har mulighed for at være hjemme. Det må vi selvfølgelig kunne håndtere. Men jeg må sige, at alle forældre har været meget forstående, og vore udmelding er blevet taget godt imod, siger skolelederen på Skelbæk Friskole, der peger på, at de givet kommer til at lave noget fjernundervisning i den kommende tid, da de ældste elever skal til skriftlige afgangsprøver allerede til maj.

Under 25 børn mødt op På Store Heddinge skole er under 25 børn mødt op torsdag morgen oplyser skoleleder Flemming Bødker Schaaf over for DAGBLADET.

- Forældrene har helt sikkert forstået budskabet, der blev kommunikeret ud i aftes. Og derfor bliver det nok i det leje, vi skal forvente, hvis vi skal opretholde et nødberedskab fra mandag og 14 dage frem, siger skolelederen fra Store Heddinge Skole, der i lighed med andre kommunale ledere er kaldt til møde med forvaltningen i Stevns Kommune senere torsdag, hvor der vil blive lagt nogle fælles retningslinjer ud.

Om der kommer et fælles nødberedskab med de tre folkeskoler på Stevns eller om de hver især skal holde nødåbent for de forældre og børn, der ikke har andre muligheder, vides endnu ikke.

- Umiddelbart vil jeg sige, at vi kan holde åbent med to voksne tilknyttet en pasningsordning, som vil involvere både pædagoger og lærere på skift, mens alle andre er hjemsendt.

I løbet af den seneste tid er en medarbejder og to elever fra Store Heddinge Skole blevet testet negativ for corona-virus.

- Vi har derfor ikke nogle kendte tilfælde af smitte, der har tilknytning til vores skole, siger Flemming Bødker Schaaf til avisen.

Eleverne i de ældste klasser på skolen vil den kommende tid få tilsendt opgaver, som skal laves. Disse ting vil nu blive sat i system.

Stevns Friskole i Rødvig har allerede indført nødberedskab fra torsdag og bedt personale og elever om at blive hjemme.

På Hellested Friskole lukker de både skole og Børnehus ned senest fra mandag 16. marts i en periode på i første omgang 14 dage.

»Vi vil ydermere opfordre til, at alle, der kan, holder deres børn hjemme allerede fra imorgen torsdag,« lyder det i en opdatering på skolens hjemmeside og Facebook.

Hotherskolen i Hårlev vil i lighed med de andre skoler blive lukket ned senest mandag.

