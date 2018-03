Rødvig Station har ligget på sin plads ved havnen i snart 140 år. Rødvig Borgerforening vil have den flyttet længere nordpå, men ideen vækker modstand i dele af Kommunalbestyrelsen. Foto: Henrik Fisker

For og imod flytning af Rødvig Station

Stevns - 02. marts 2018 kl. 14:03 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer en ekstern undersøgelse, der skal belyse fordele og ulemper ved at flytte stationen i Rødvig fra dens nuværende placering nær havnen og stranden til området nord for Vemmetoftevej. Det står fast efter, at Kommunalbestyrelsen på sit møde torsdag sagde ja til at spendere 125.000 kroner som sin andel af udgiften til undersøgelsen. Den koster i alt 250.000 kroner, og den anden halvdel betales af trafikselskabet Movia.

Men debatten i salen afslørede, at der blandt politikere er mange modstandere af tanken om at flytte stationen. Ideen kommer fra Rødvig Borgerforening, der i efteråret 2016 offentliggjorde en borgerundersøgelse, hvor flytning af stationen samt etablering af en såkaldt grøn kile, hvor sporene går nu, stod øverst på ønskelisten.

En af dem, der meldte sig som modstandere af tanken, var Jan Jespersen (EL), som imidlertid støttede bevillingen til undersøgelsen:

- Vi ser for nuværende ikke noget stort behov for at flytte stationen. Men det er en rigtig god ide at få lavet en grundig undersøgelse af sagen plus en borgerhøring. Hvad mener borgerne i Rødvig egentlig om den sag, spurgte han.

Varly Jensen (DF) var også skeptisk - ikke mindst med hensyn til, hvad en flytning kan komme til at koste kommunen.

- Vi har været inde i den problemstilling tidligere, men da det kom til stykket, mente Movia, at vi skulle bidrage mere. Derfor har vi brug for at vide, hvad Movias og Lokaltogs indstilling til en flytning - herunder ikke mindst finansieringen - er. At bruge 125.000 kroner til en undersøgelse med bind for øjnene er helt tosset. Og så kan man jo spørge sig selv, om det mest skal ske af hensyn til bilisterne på de to veje i Rødvig eller til pendlerne, sagde han.

Unikt at køre til vandet

Flemming Petersen (V) var »faktisk enig« med Jan Jespersen, og Mogens Haugaard (Nyt Stevns) var endda »meget enig« med ham:

- Det er meget unikt, at man kan køre med toget helt ned til vandet i Rødvig. Hvad har man tænkt sig, at vi skal gøre for de handikappede, der skal på havnen eller på stranden? Hvis kommunen kommer til at bidrage til flytningen, må jeg understrege, at anlægsrammen langt ud i overslagsårene ikke giver råd til at poste penge i dette projekt. Der er andre anlægsopgaver, der er langt, langt vigtigere at prioritere, understregede han.

Steen S. Hansen (S) gav en længere redegørelse for, hvorfor det efter hans opfattelse er en god ide at flytte stationen - herunder at få lavet en undersøgelse.

- Lokaltogs næste opgave bliver at kigge nærmere på Østbanen. Her er der to behov, der trænger sig på: skinnerne er nedslidte, og rejsetiden skal reduceres. Det sidste kan en afkortning af banen til Rødvig bidrage til, påpegede han.

Steen Nielsen (S) tilføjede:

- Hvis man ikke flytter stationen, spænder man ben for hele den udviklingsplan, som borgere i Rødvig har udarbejdet, og som vi i Kommunalbestyrelsen har godkendt i sidste valgperiode. En flytning er ganske enkelt en forudsætning for at udvikle byen, sagde han.