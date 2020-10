Foreningen "Folk for børn og unge" har fået 5.000 kroner af Sjællandske Mediers fondsmidler til at gennemføre et danse- og spilletræf for børn og unge i Store Heddinge. Privatfoto

Fondsstøtte til helt unge folkedansere og spillemænd

I den kommende weekend skulle der havde fundet et danse- og spilletræf for børn og unge sted i Erikstruphallen ved Store Heddinge Skole. Men selvom arrangementet nu er blevet aflyst på grund af corona-restirktionerne, så har Sjællandske Mediers fondsstøttet arrangementet med 5.000 kroner, da foreningen »Folk for børn og unge« blot udsætter træffet til næste år.

Det er ikke første gang, at danse- og spilletræffet for børn og unge har fundet sted. Alle over ni år har kunnet deltage så man skal bare komme og være med, hvis du har lyst til dans og spil, også selvom man ikke har prøvet det før.

- Vi er glade for, at Sjællandske Medier kan se det positive i vores arrangement. Vi er selvfølgelig kede af, at det ikke bliver til noget i år, men med den økonomiske opbakning kan vi nu se frem til at gennemføre det næste år i stedet for, siger Hanne Troen fra »Folk for børn og unge«, da DAGBLADET overbringer hende nyheden om, at hendes forening har fået 5.000 kroner af ved dette års fondsuddeling i Sjællandske Mediers regi: