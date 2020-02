Fonds-delegation kommer til Stevns

I går kom det frem, at Nordea-fonden øremærker 60 millioner kroner til fællesaktiviteter i mindre bysamfund. Om en måned kan foreninger og ildsjæle få sparring på deres projektidéer, når fonden besøger Stevns Frivillighedscenter i Hårlev og hjælper med ansøgninger til fondens Her bor vi-pulje.

- Vi håber på, at rigtig mange har lyst til at få inspiration til, hvordan de kan være med til at skabe fællesaktiviteter i de småbyer, hvor de selv bor.

Puljen skal anspore lokale ildsjæle til at sætte aktiviteter i gang i mindre byer med over 200 men under 5.000 indbyggere. Dem er der 1.300 af i landet, og de kan alle komme i betragtning til at få støtte fra Her bor vi-puljen.