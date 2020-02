Sådan kommer Praksis Arkitekters besøgscenter i Boesdal til at se ud. Man vil helst bruge kridtsten i opførelsen, og det har vist sig vanskeligt at finde sten nok. Tegning: Praksis Arkitekter

Fond søger originale kridtsten til byggeri af besøgscenter

Praksis Arkitekter er udvalgt til af opføre besøgscentret på vegne af Fonden Stevns Klint Besøgscenter, og de har et stort ønske om at bruge de rigtige, originale kridtsten, som er skåret ud af klinten.

Man må ikke skære nye sten i klinten, og derfor er Praksis Arkitekter afhængige af, at hjælpsomme borgere på Stevns eller andre steder donerer deres kridtsten fra bygninger, der står til at blive revet ned.

- Vi skal bruge ganske mange sten, og derfor håber vi, at der er stevnsboere, som ser en værdi i at give deres kridtsten fra bygninger, der alligevel skal rives ned, tilbage til verdensarven, siger Birgitte JTK Nielsen, der er centerchef i Teknik & Miljø.

Hun tilføjer, at kommunen har en meget klar ambition om at udvikle hele verdensarvsområdet, herunder besøgscentret, på en bæredygtig måde.

Det er kun sten fra beboelsesbygninger, som står for at skulle rives ned, der kan bruges. Det skyldes dels, at sten, som har ligget i bunker udenfor i lang tid ofte er for beskadigede, dels at sten fra lader og staldbygninger gennem tiden har ophobet for mange affaldsstoffet, dårlige lugte med videre.