Kurt Jacobsen - modtager af Stevnsprisen 2020. Foto Henrik Fisker

Folkeoplysningsudvalget giver Stevnsprisen til sin formand

Stevns - 20. november 2020 kl. 12:34 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Kurt Jacobsen har de seneste knap syv år været formand for Folkeoplysningsudvalget i Stevns Kommune, og i den egenskab har det været ham, der har uddelt Stevnsprisen til den eller de borgere, der fortjener en særlig anerkendelse for indsatsen i det frivillige arbejde.

Det kommer han ikke til i år. For torsdag aften besluttede Folkeoplysningsudvalget, at prisen i år går til netop Kurt Jacobsen - ikke i hans egenskab af udvalgsformand, men som en påskønnelse af mange års frivilligt arbejde i flere sammenhænge.

Af samme grund blev Kurt Jacobsen sendt uden for døren som inhabil, da resten af udvalget besluttede at give Stevnsprisen til sin formand.

11 kandidater indstillet

Kurt Jacobsen blev valgt blandt 11 indstilede kandidater på baggrund af hele tre indstillinger. Stevns Tværfaglige Efterløns- og Seniorklub anbefaler, at prisen gives til den aktive formand gennem de seneste 13 år. Han er »gået forrest med at arrangere hyggeeftermiddage, foredrag, bankospil, udflugter og rejser og hele tiden lagt vægt på, at det skal være til en pris, hvor alle kan deltage, ligesom alle skal føle sig godt tilpas i klubben«. »Kurt tager et stort socialt ansvar og er altid på de svages side, og meget opmærksom på, at alle behandles retfærdigt«, hedder det bl.a. i indstillingen, der er underskrevet af næstformand Anny Borch Jensen, Ole Olsen, Alice Nielsen, Else-Marie Nielsen, Merete Jensen og Ejvind Larsen.

Kulturloftets formand Hans Jørgen Lund Jensen fremhæver blandt meget andet Kurt Jacobsen mangeårige indsats som formand for Mødestedet Snurretoppen.

»I Snurretoppen gik han som formand forrest med hensyn til modernisering af biografen og brugte rigtig meget tid med dette arbejde. Efter sin formandstid er han fortsat med i arbejdsgruppen, har biografvagter og er bilagskontrollant«. Og »Kurt Jacobsen er prototypen på en borger, som med en omskrivning af J.F.Kennedys citat altid vil virke efter mottoet: »Spørg ikke, hvad din kommune kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for din kommune«.

Ubetalelig hjælp

Hanne Olsen fremhæver ligeledes Kurt Jacobsens indsats i Snurretoppen:

»Kurt har været med til for over 30 år siden at starte biografen op og har med stort engagement og sine utrolige evner som håndværker været en ubetalelig hjælp med alt i alle årene. Ud over at være arbejdsgruppemedlem har han også overkommet at været formand for Snurretoppen i over 15 år og har i den periode været den førende drivkraft, da Det Røde Palæ blev gjort i stand og ligeledes været formanden, der altid gik foran med arbejdsindsats ved den sidste store renovering med bl.a. nye toiletter, gulv og nye stole«, skriver Hanne Olsen, der også fremhæver Kurt Jacobsens indsats som drivkraft bag en række store vælgermøder samt medarrangør for grundlovsmøderne i Boesdal Kalkbrud.

Ud over de nævnte meritter kan Kurt Jacobsen skrive en bestyrelsespost i Museumsforeningen Østsjælland og i AOF på sit CV, ligesom han er frivillig fyrpasser på Stevns Fyrcenter. Tidligere var den uddannede blikkenslager gennem 20 år kollegernes tillidsmand på Carlsberg i Valby, og i nogenlunde lige så mange år var han formand for Socialdemokratiet i den gamle Stevns Kommune.

Kampen mod uvidenhed

I de senere år har han med stor ildhu kastet sig over arbejdet i Folkeoplysningsudvalget. At han har en mission med den post, fremgik med stor tydelighed, da DAGBLADET interviewede ham først på året som optakt til hans 75 års-fødselsdag. For de frivillige foreninger er selve kernen i det folkelige liv.

- For et par år siden bragte DAGBLADET et stort interview med Lise Nørgaard, da hun fyldte 100 år. Selv om hun har skrevet Matador, som jeg holder meget af, har jeg egentlig altid opfattet hende som en del af det bedre borgerskab. Men så stillede journalisten det gode spørgsmål i artiklen: Hvad er den største trussel mod demokratiet? Hun svarede: Uvidenhed. Den ramte mig lige i hjertekulen. Det er så præcist netop det, som jeg har stået for hele mit liv - og netop grundlaget for, hvad vi arbejder med i Folkeoplysningsudvalget. Vi har en pligt til orientere os og engagere os i samfundet, så vi alle kan blive bedre oplyst, sagde Kurt Jacobsen i interviewet.

Stevnsprisen overrækkes torsdag 10. december ved et inviteret arrangement på rådhuset. Årsagen til lukningen er coronarestriktionerne, der højst tillader 10 personer forsamlet.