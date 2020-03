Folkekirken forlænger lukning med en ekstra søndag

- Vi følger de retningslinjer, der er udsendt fra Kirkeministeriet, for selvfølgelig skal folkekirken også bidrage til at begrænse smittefaren, siger provsten.

- Det kan være hårdt at sige nej til mennesker, der gerne vil deltage i højtideligheden, når et menneske er gået bort, men vi er nødt til at følge bestemmelserne om at holde afstand og højst samle 100 mennesker ad gangen, siger han.