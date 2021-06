Se billedserie Sommeren er over os og badesæsonen i fuld gang. Foto: Erik Nielsen Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Folkeindsamling til badebroer tæt på mål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folkeindsamling til badebroer tæt på mål

Stevns - 19. juni 2021 kl. 09:55 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

I maj måned startede Strøby Egede Borger- og Grundejerforening en større indsamling til to nye badebroer.

Den ene skal opsættes ud for Strandparksvej og tæt ved Solgårdsparken, og den anden ved bådklubben Ege på Kystvejen.

Begge bliver delvise permanente, idet ståplatformen kan stå der året rundt, og blot brodækkene af træ, skal lægges på når badesæsonen starter.

Strøby Egede Borger- og Grundejerforening har skudt 180.000 kr. i projeket som startkapital, og allerede nu kan målet øjnes, uden at man behøver stå på det yderste af den eksisterende badebro, lyder det fra bestyrelsesmedlem Christian Weber, der sammen med bestyrelsesfæller står for virkeliggørelsen af de to nye badebroer.

- Vi samler ind indtil vi er i hus med midler til begge broer. Vi er allerede i dialog med brofirmaet om mulige datoer for opsætning denne sommer. Status er, at vi mangler ca. 77.000, fortæller han og tilføjer at begge broer koster ialt 360.000 kr.

Der er kommet flotte bidrag ind fra lokale virksomheder og flere donationer fra private.

Køb dit eget bræt

Det helt særlige ved denne borgerdrevne indsamling er, at private kan købe sig "et bræt" for 1.000 kr., og så får man et selvvalgt navn på et lille messingskilt.

- Det er med til at tydeliggøre, at broerne er fælleseje, og man kan sætte familienavn, personnavn eller noget helt tredje på, og glæde sig over genkendelsen hver gang man bader, lyder det fra Christian Weber, der er overbevist om, at inden sommeren er forbi, så er målet nået.

Og hvis Deres udsendtes lommeregner viser korrekt, så drejer det sig om blot at sikre 77 tilsagn på MobilePay 723282 inden det sidste bræt er doneret væk.

Så hvis man vil indskrive sig i Strøby Egedes historie, er det ved at være sidste udspring.