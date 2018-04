Se billedserie Der var aktiviteter for hele familien, da Strøby Egede Dagen så dagens lys. Det så ud til, at en tradition er født. Arrangøren er sikker på, at der bliver en lignende dag næste år. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Folk strømmede til foreningsdag: Ny tradition i Solgårdsparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folk strømmede til foreningsdag: Ny tradition i Solgårdsparken

Stevns - 30. april 2018 kl. 13:02 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det gik over al forventning. Den succesrate, jeg selv havde sat for arrangementet blev nået allerede omkring middagstid. Ud fra de kuverter af mad, der blev solgt, så er mit bedste bud, at der har været cirka 1.000 mennesker til den første Strøby Egede Dagen, siger Allan Nielsen til DAGBLADET, da avisen ringer ham op mandag formiddag efter at have været en tur forbi Solgårdsparken med et kamera i lørdags.

Her havde Strøby Egede Håndværkerne sammen med de andre foreninger i byen inviteret til masser af aktiviteter, mad og underholdning i den populære folkepark mellem klokken 10 og 16.

Der var aktiviteter for hele familien, og tanken var at sætte fokus på de positive relationer og tilbud som byen har at byde på.

Spejderne bagte pandekager og snobrød, Stevns Floorball Klub havde bygget bane og bød op til slag-udveksling med stavene. Derudover var der dagen igennem lang kø ved den »slideline«, der var spændt hen over søen i parken. Det var også muligt at sidde i en havkajak, men det var alligevel lidt for koldt at krydse vejen og sætte kajakkerne ud i Køge Bugt.

Klokken 14 havde Valløby Motion gang i en løberute rundt i parken, og der var rigtigt mange, der tog med på den 4,2 kilometer lange løbetur rundt ad stierne

Idé-manden til arrangementet hedder Allan Nielsen, og han er formand og tillige initiativtager til foreningen Strøby Egede Håndværkerne.

- Det var godt vejr i lørdags, men jeg havde på ingen måde forventet, at det ville vælte ind med folk fra start til slut. Det var bare fantastisk. Min pointe fra starten var, at vi skulle skabe rammerne for, at alle foreninger kunne komme uden at det skulle koste dem noget. Og jeg har kun fået positive tilbagemeldinger fra alle deltagerne samt rigtigt mange skulderklap fra de besøgende i løbet af dagen, siger Allan Nielsen, der i løbet af den kommende uge vil få afholdt et evalueringsmøde, men han er allerede sikker på, at der også næste år vil være en Strøby Egede Dagen at finde i Solgårdsparken.

Måske dog et par uger eller tre senere end i år.

- Det er et koncept, der virker, så det er 100 procent sikkert, at der skal være noget lignende også næste år. Jeg vil selv foreslå, at vi næste år lægger op til at promovere lokale fødevarer, og så skal vi have bedre styr på parkeringsforholdene og flere toiletter, siger idé-manden til DAGBLADET.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Køge 1. april

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink

relaterede artikler

Stor foreningsdag fylder Solgårdsparken lørdag 27. april 2018 kl. 06:17