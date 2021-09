Seks partier står bag forliget for næste års budget. De seks forligsparter er Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale, Enhedslisten og SF. Foto: Erik Nielsen

Fokus på tre nye cykelstier - men kun én er helt sikker

Stevns - 24. september 2021 kl. 05:53 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Politikerne har fremtidig fokus på en cykelsti fra Enderslev til Hårlev samt ved Stevnsvej i Strøby Egede - men det er kun en såkaldt fællessti samt byportheller i Lille Heddinge, der er sat penge af til i 2022.

Læs også: Pulje med ekstra halvanden million til pleje af ældre fortsætter

Den eneste cykelsti, der er sat penge af til i seks partiers budgetforlig for 2022, er en såkaldt fællessti i Lille Heddinge, der skal forbindes med de allerede anlagte cykelstier på hver side af landsbyen.

- På trods af stigende håndværkerudgifter lige nu og her, så er vi blevet enige om, at en cykelsti i Lille Heddinge skal påbegyndes i 2022. Det er en prioritet for os, da infrastrukturen i forbindelse med Besøgscenter Stevns Klint er vigtig at få på plads, lød det fra borgmester Anette Mortensen (V), da hun sammen med forligspartierne fremlagde aftalepapiret på et pressemøde tidligere på ugen.

Forligspartierne er Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale, Enhedslisten og SF.

Borgmesteren pegede dog også på to andre projekter, der er nævnt som fokuspunkter for årene 2023 og 2024.

Det er en cykelsti mellem Hårlev og Enderslev samt en cykelsti langs Stevnsvej mellem Bakkegårdsvej og Solgårdsparken i Strøby Egede. Der er dog ikke sat penge af til disse to projekter, og de bliver kun udført, hvis det er muligt at skaffe medfinansiering, lød det fra Anette Mortensen.

Henning Urban Dam (S) peger i den sammenhæng på, at cykelstier er vigtige af flere årsager, men det er også dyre anlægsopgaver, som det er muligt at søge statslige midler til. Og det skal forsøges, inden de to projekter ved Hårlev og Strøby Egede kan føres ud i livet.

- Lille Heddinge forsøger vi også at skaffe medfinansiering til, men vi er blevet enige om at sætte det i gang, uanset om vi får penge fra anden side eller ej. Det er vigtigt for os at få færdigt, forklarer den socialdemokratiske gruppeformand og borgmesterkandidat.

Hvornår går anlægsarbejdet så i gang?

- Hvis man kigger på i budgetaftalen, så er der sat penge af i både 2022 og 2023. Det er, fordi vi forventer at starte arbejdet i efteråret 2022 og færdiggøre det i 2023, lyder det fra Henning Urban Dam.

