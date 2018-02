Foto: Jens Wollesen

Fokus på private vandboringer og nitrat

Stevns - 23. februar 2018 kl. 12:37 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ny dokumentation fra danske forskere ved Aarhus Universitet og GEUS viser en forhøjet kræftrisiko ved nitratkoncentrationer, der ligger langt under de gældende grænseværdier i drikkevand. Med disse oplysninger i baghovedet har Kommunen.dk og dagbladet Information ladet en søgerobot gennemløbe GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) omfattende Jupiter-database over nitratindhold i små, private vandforsyninger.

Den viser, at en del helt små, private boringer på Stevns har for højt nitrat-indhold i forhold til grænseværdien. Det vil sige anlæg, som indvinder vand til én husstand. Det skriver DAGBLADET.

Disse små anlæg henter vandet tættere på overfladen end de almene vandværker, og det er med til at forklare, at de gennem mange år har haft hyppige overskridelser af drikkevands-grænsen for nitrat, der i øjeblikket ligger på 50 milligram per liter.

Se kortet over boringer med for meget nitrat her http://kortlink.dk/kommunen/t5kw

Studiet af det danske drikkevand omfatter alle danskere, der blev 35 år i perioden 1978-2011 - hvilket er lig med 2,7 millioner mennesker, og forskerne har fundet, at nitratkoncentrationer helt ned til fire milligram per liter drikkevand er forbundet med en øget risiko for tarmkræft. Derfor anbefaler forskerne bag undersøgelsen nu også, at grænseværdierne sættes ned.

- Konklusionen i vores undersøgelser er på linje med resultaterne i flere internationale studier, der indikerer, at grænseværdien burde være lavere for at beskytte mod kroniske helbredseffekter og ikke kun akutte effekter, siger professor i miljømedicin Torben Sigsgaard fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet således til Information.

Forskerne har sammenholdt de voksne danskeres nitratbelastning via drikkevandet med kræfthyppighed. På den måde har man påvist, at sammenhængen mellem nitrat og drikkevand øger risikoen for tyktarms- og endetarmskræft med 15 procent.

Miljø- og Fødevareministeriet har nu ifølge Kommunen.dk bedt Miljøstyrelsen og sundhedsmyndighederne gennemgå de nye forskningsresultater med henblik på at vurdere om de nuværende grænseværdier er for høje og skal sættes ned.