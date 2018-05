Borgmester Carsten Rasmussen fra Lejre Kommune er ret overbevist om, at deres borgerrådgiver har sparet kommunen for både penge og konflikter. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Fokus på en borgerrådgiver - sådan gør de andre steder

Stevns - 29. maj 2018 kl. 14:08 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På torsdag skal Kommunalbestyrelsen diskutere Økonomiudvalgets beslutning om at lægge nogle timers borgerrådgiver-funktion ind under forvaltningen i stedet for at ansætte en uafhængig borgerrådgiver, som der blev sat penge af til i det indgåede budgetforlig for 2018.

Ifølge lov om kommuners styrelse (se link), så er en borgerrådgiver per definition uafhængig og ansat direkte under Kommunalbestyrelsen uden direkte reference til hverken politiske udvalg eller kommunaldirektøren.

Det vil sige Kommunalbestyrelsen skal i udgangspunktet blive enige om, man ønsker en borgerrådgiver eller ej, som et stort flertal satte penge af til i budget 2018.

DAGBLADET har i den sammenhæng taget kontakt til kommunerne i Faxe og Lejre, der begge har ansat borgerrådgivere direkte under Kommunalbestyrelsen for at høre, hvordan man griber det an på de kanter. I nabokommunen Faxe har der været en borgerrådgiver siden sammenlægningen af Rønnede, Faxe og Haslev tilbage i 2006.

I Lejre, der må siges i størrelse og statur at være meget lig Stevns Kommune, har man haft en borgerrådgiver siden 2011.

- Jeg var én af dem, der var skeptisk, da man indførte ordningen. For hvorfor var det nu nødvendigt? Men jeg er blevet helt klar over, at rådgiveren har en uvurderlig funktion i vores organisation, siger Carsten Rasmussen, der er socialdemokratisk borgmester i Lejre Kommune, da DAGBLADET kontakter ham.

Borgmesteren i Lejre har desuden den pointe, at borgerrådgiver-funktionen har sparet administrationen for mindst et årsværk. Altså funktionen har været en besparelse i mandetimer.

- Det skal forstås på den måde, at borgerrådgiveren med ren og skær kommunikation med borgerne i mange tilfælde har forhindret, at en sag udvikler sig i en uhensigtsmæssig retning for alle parter. Borgerrådgiveren kan med andre ord som uvildig person forklare og vejlede, så borgerne lytter efter. Hvis den samme rådgivning kommer fra en ansat i forvaltningen, er der en tendens til skepsis. Så selvom en rådgivning eventuelt går imod borgeren, så respekterer de fleste den uvildige rådgivning og derfor sparer det forvaltningen for en del resurser, forklarer Carsten Rasmussen.

